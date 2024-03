L'historien Gilles Pécout nommé président de la Bibliothèque nationale de France en remplacement de Laurence Engel

Il va devoir gérer une institution de plus de 2 200 agents et un budget de plus de 250 millions d'euros. L'historien Gilles Pécout, 62 ans, ambassadeur de France à Vienne depuis 2020, a été nommé président de la Bibliothèque nationale de France (BnF), a annoncé l'Elysée à l'issue du Conseil des ministres, mercredi 20 mars. Gilles Pécout doit succéder le 18 avril à Laurence Engel à la tête du plus grand établissement culturel du pays.

Ce spécialiste de l'Italie du XIXe et du début du XXe siècle a mené une carrière de haut fonctionnaire à l'université, puis dans l'Education nationale, et enfin dans la diplomatie. Il se tourne donc vers un nouveau domaine, la culture. Après avoir dirigé le département d'histoire de l'Ecole normale supérieure, il est devenu recteur, à Nancy-Metz en 2014, puis à Paris en 2016. Le président Emmanuel Macron l'a ensuite nommé ambassadeur en Autriche en 2020. L'une de ses priorités a été de développer la coopération éducative avec ce pays.

Un Conservatoire national de la presse pour 2029

Gilles Pécout arrive à la BnF précédé d'une réputation de gestionnaire exigeant, une compétence nécessaire à la tête d'un établissement qui a peu développé ses ressources propres, tirées de la billetterie, de ventes de livres (éditions BnF), de reproductions de documents ou encore de la location d'espaces.

La BnF devra gérer des années délicates pour son budget, devant financer pour près de 100 millions d'euros la construction d'un nouveau site destiné à accueillir ses collections de journaux et périodiques. Le Conservatoire national de la presse doit ouvrir fin 2029 à Amiens, ville d'origine du président de la République. La BnF, héritière de la bibliothèque des rois de France, est l'une des institutions les mieux dotées au monde, conservant des richesses culturelles de toutes les époques et toutes les régions du globe.