L'abbaye de Royaumont sort peu à peu de son sommeil et accueille à nouveau le public

Elle avait fermé ses portes en raison du confinement, l'abbaye de Royaumont en région parisienne est de nouveau ouverte au public.

C'est l'un des joyaux architecturaux du XIIIe siècle, l'abbaye de Royaumont dans le Val-d'Oise a rouvert ses portes aux visiteurs.

Un parcours spécial

Le lieu qui accueille habituellement des rencontres artistiques est pour le moment simplement réservé à la visite. Ce nouveau dispositif de parcours temporaire permet une découverte inédite de l'abbaye de Royaumont avec l’accès à de nouveaux espaces. La vente des billets se fait sur internet. Parmi les lieux à découvrir en extérieur le parc de 6,5 hectares et son jardin médicinal. Des retrouvailles avec la nature savourées par les premiers visiteurs de la région parisienne. "C'est la première journée où nous les visiteurs parisiens pouvons profiter des espaces verts, c'est magnifique", se réjouit un promeneur.

Vers un retour de l'art en septembre

Haut lieu de culture vivante, la salle de lecture qui reçoit des artistes en résidence est pour le moment toujours fermée mais des concerts classiques et spectacles de danse sont prévus prochainement. "Nous espérons accueillir les artistes à partir de juillet pour préparer des programmes que nous allons présenter dans le cadre du festival à partir du 6 septembre dans cet ancien réfectoire qui permet d'accueillir le plus de monde possible", assure Francis Maréchal, directeur de l'Abbaye de Royaumont. Une reprise des spectacles néanmoins limitée ; seuls 150 personnes pourront assister aux prestations au lieu des 500 habituels.