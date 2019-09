VIDEO. Journées du patrimoine : les visiteurs se pressent dans les mairies

Dans les grandes villes françaises, les mairies ont attiré du monde pour les Journées du patrimoine, le week-end du 21 et 22 septembre. À La Rochelle (Charente-Maritime), pour visiter l'hôtel de ville, il faut un casque de chantier. Il y a six ans, le bâtiment, emblème historique de la ville avait été ravagé par un violent incendie. À Marseille (Bouches-du-Rhône), c'est Monsieur le maire lui-même qui commente la visite. Au bout de quatre mandats, Jean Claude Gaudin, 79 ans, est incollable sur l'histoire du bâtiment. Pour les visiteurs comme pour le maire, c'est un moment exceptionnel. "Il y a 24 ans que je suis dans ce bureau, je le quitterai et effectivement ce sera pour moi un moment un peu difficile", explique l'édile.

Une réplique de la galerie des Glaces à Paris

Avec ses 143 mètres de long, la mairie de Paris est la plus grande d'Europe. On estime que 20 000 personnes vont la visiter pendant le weekend. Ce n'est pas un hasard. Or et cristal de Bohême, la salle des fêtes XIXe siècle est la réplique républicaine de la galerie des Glaces du château de Versailles.