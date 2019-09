Journées du patrimoine : les Français sont au rendez-vous

Ils sont nombreux à avoir choisi de plonger au cœur du pouvoir pour les Journées du patrimoine samedi 21 septembre. Mais, pour entrer à l'Élysée, il faut montrer patte blanche, et surtout, il faut anticiper et s'inscrire sur Internet. Pour l'Assemblée nationale aussi, il fallait réserver. Les visiteurs sont accueillis en musique avant de découvrir un lieu chargé d'Histoire, et presque familier.

17 000 lieux ouverts au public partout en France

"C'est assez impressionnant quand même. On a l'habitude de voir ce lieu à la télévision. En vrai, c'est quand même plus imposant", explique un jeune homme. Les visiteurs peuvent toucher du doigt le faste de ces lieux, construits en 1728 par la duchesse de Bourbon. "C'est grandiose. Je ne pensais pas que les salons étaient si richement décorés", confie une visiteuse. Partout en France, 17 000 lieux sont ouverts aux amoureux du patrimoine.

