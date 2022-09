Info franceinfo Journées du patrimoine : l'Elysée ouvre une billetterie en ligne ce dimanche après-midi pour visiter le palais

Pour la 39e édition des Journées du patrimoine, le palais de l'Elysée célèbre ses 300 ans d'existence et innove : billetterie en ligne, réalité virtuelle et exposition du parc automobile de la présidence.

Ces 17 et 18 septembre, le palais de l’Elysée ouvre ses portes au public à l'occasion des Journées européennes du patrimoine. Cette année, pour éviter les longues files d'attente, une billetterie en ligne est mise en place. Cette dernière ouvre ce dimanche 11 septembre à 14 heures sur le site de l'Elysée, selon les informations de franceinfo. 12 000 visiteurs sont attendus sur les deux jours.

Cette année et pour fêter les 300 ans de l'Elysée, des bornes de réalité virtuelle permettront de découvrir le palais tel qu'il était en 1722. Une expérience immersive avec des personnages d’époque, des chevaux, des bruitages et des bâtiments. L’Elysée et ses alentours seront reconstitués en images de synthèse. Les bornes de réalité virtuelle seront installées dans la cour d’Honneur.

Un film reconstituant les alentours des Champs-Elysées sera également diffusé sur grand écran dans le parc, sur le parcours de la visite. Une expérience enrichie sera proposée sur le site et la chaîne YouTube de l’Elysée.

Le parc automobile de la présidence sera exposé

Le parcours des visiteurs ira des jardins à la cour d’Honneur, et traversera les différents salons en enfilade (tels que le Salon Vert, le Salon des aides de Camp, le Salon Murat), la salle des Fêtes, le jardin d’Hiver, l’escalier d’honneur et bien sur le Salon doré, bureau historique des présidents de la Ve République.

Les véhicules de la présidence seront également mis en avant avec l’exposition de nombreuses unités du parc automobile, dont le dernier modèle de la DS7. Il s’agit du premier véhicule blindé et hybride rechargeable au monde.