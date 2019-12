Inde : invasion de singes devant le Taj Mahal

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Il a traversé trois siècles, résisté à plusieurs guerres, aux invasions et aux tremblements de terre. Le Taj Mahal, légendaire mausolée de marbre blanc, n'a pas pris une ride. Mais il fait face à un autre fléau : une invasion de singes. Des milliers de macaques rôdent et attaquent les visiteurs. Les singes sèment la panique, arrachent les sacs, à la recherche de nourriture. Les touristes ont appris à rester à bonne distance.

Des policiers appelés en renfort

Devant l'entrée principale du mausolée, c'est leur territoire. Ils contrôlent tout, au grand dam des commerçants, qui vivent dans la peur permanente d'une nouvelle attaque. Les médias indiens se font régulièrement écho d'attaques devant le Taj Mahal. Le sujet est devenu tellement sensible que la police a été appelée en renfort. Il y a un an, les forces de l'ordre ont été équipées de lance-pierre pour effrayer les singes. Mais cette arme a fait polémique et elle a été abandonnée à la demande des associations.

