VIDEO. "Nous rebâtirons la cathédrale plus belle encore" : regardez l'allocution d'Emmanuel Macron en intégralité

Emmanuel Macron a souhaité, mardi 16 avril, dans une adresse à la Nation, que la cathédrale Notre-Dame de Paris soit rebâtie "plus belle encore" d'"ici cinq années", après avoir été ravagée par un incendie lundi soir. "Nous rebâtirons la cathédrale plus belle encore et je veux que ce soit achevé d'ici cinq années", a dit le chef de l'Etat au cours d'une allocution télévisée de moins de six minutes à l'Elysée.

"L’incendie de Notre-Dame me rappelle que notre histoire ne s’arrête jamais, que nous aurons toujours des épreuves à surmonter, que ce que nous croyons indestructible peut aussi être atteint", a déclaré le président en début d'intervention, précisant qu'il partageait "la douleur" et "l'espérance" des Français.

Les annonces du grand débat en attente

Le président a aussi précisé qu'il ne ferait pas d'annonces sur les suites du grand débat national, "demain la politique et ses tumultes reprendront leurs droits, mais le moment n’est pas encore venu", a-t-il poursuivi. "Après le temps de l’épreuve, viendront celui de la réflexion et de l’action, mais ne les mélangeons pas".

Je reviendrai vers vous comme je m’y étais engagé dans les jours prochains pour que nous puissions agir collectivement suite à notre 'grand débat'. Mais ça n’est pas le temps aujourd’hui. Emmanuel Macron lors d'une allocution

Le président devait annoncer les principales mesures pour répondre à la crise des "gilets jaunes", lundi soir, mais l'incendie de la cathédrale a reporté son intervention.