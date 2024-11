Séries, documentaires, films : la cathédrale Notre-Dame racontée en images depuis l'incendie

À partir du 8 décembre 2024, Notre-Dame ouvrira à nouveau ses portes au public, après des années de chantier. Patientez jusque-là avec une sélection de cinq œuvres documentaires et de fiction qui racontent l'incendie du 15 avril 2019, mais aussi cinq années de travaux et de regard historique sur la cathédrale la plus célèbre du monde.

"Notre-Dame de Paris, le chantier du siècle" : retour sur cinq ans de travaux et huit siècles de savoir-faire

Le documentaire signé Vincent Amouroux donne à voir les différentes étapes du chantier de la cathédrale. L'occasion de revenir sur 800 ans de techniques de l'architecture gothique. Historiens, archéologues et géologues ont tenté de percer les secrets des bâtisseurs et on comprend dans ce film que les marques laissées sur la pierre ont été révélées par l'incendie. Notre-Dame est dévoilée au public sous toutes ses coutures afin de comprendre donc les intentions des bâtisseurs et restaurer à l'identique la cathédrale.

"Notre-Dame de Paris, le chantier du siècle" de Vincent Amouroux actuellement sur arte.fr, 2022.

"Notre-Dame de Paris, à l'épreuve des siècles" : entre film d'animation et documentaire historique

Notre-Dame se raconte à travers la voix de l'actrice Sophie Marceau. Une épopée qui se déroule sur plus de huit siècles d'histoire de France, ponctuée par les guerres et les révolutions. Véritable ode aux bâtisseurs de la cathédrale, ce documentaire revient, grâce à l'animation, sur les dates clés de Notre-Dame de Paris, de sa construction à l'incendie qui a failli causer sa perte. On y apprend notamment que la cathédrale a été menacée de disparition à plusieurs reprises bien avant l'incendie de 2019, mais est parvenue à survivre à travers les siècles grâce au travail continu des constructeurs.

"Notre-Dame de Paris, à l'épreuve des siècles" d'Emmanuel Blanchard. France Télévisions, 2019.

"Notre-Dame de Paris" : un documentaire au plus près de la parole des témoins

Après deux documentaires remarqués sur les attentats du 11 septembre 2001 et du 13 novembre 2015, les frères réalisateurs Jules et Gédéon Naudet s'attaquent à un nouveau drame : l'incendie de Notre-Dame de Paris. Retour sur la nuit du 15 avril 2019 grâce à une reconstitution minute par minute des événements. Les images d'archives sont accompagnées des commentaires des acteurs concernés qui reviennent sur la nuit de l'incendie. On y apprend entre autres que le sauvetage du trésor s'est révélé périlleux : avec l'émotion, personne sur place n'était capable de donner le code du coffre-fort aux pompiers.

"Notre-Dame de Paris" de Jules et Gédéon Naudet. TMC, 2020.

"Notre-Dame brûle" : revivre l'incendie de la cathédrale au cinéma

Dernier film de Jean-Jacques Annaud, Notre-Dame brûle relate la nuit de l'incendie. Tourné dans la cathédrale Saint-Étienne de Bourges, le film adopte le point de vue des soldats du feu durant cette nuit d'épouvante. Pour coller à la réalité des événements, le réalisateur a récolté de nombreuses images d'archives des abords de Notre-Dame au moment des faits. Il a aussi reconstitué en décor la cathédrale et le beffroi, puis y a mis le feu. C'est la particularité de ce film : les flammes filmées sont réelles.

"Notre-Dame brûle" de Jean-Jacques Annaud. Pathé, 2022.

"Notre-Dame, la part du feu" : quand la fiction s'empare de l'événement

Mini-série Netflix, Notre-Dame, la part du feu construit son récit autour du drame de l'incendie de la cathédrale. Les six épisodes introduisent des personnages parisiens aux destins bouleversés par cet événement. Une manière de revenir sur la fragilité des existences dans une société en proie aux divisions.

"Notre-Dame, la part du feu" d'Hervé Hadmar. Netflix, 2022.