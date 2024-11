Environ 1 300 personnes étaient présentes vendredi pour assister au discours du chef de l'Etat dans la nef de la cathédrale, avant sa réouverture au public, prévue le 7 et 8 décembre.

Un grand merci présidentiel. Une semaine avant la réouverture au public de la cathédrale Notre-Dame, Emmanuel Macron a tenu à témoigner sa reconnaissance à ceux qui ont œuvré à sa restauration."Il y a 2 000 femmes et hommes qui ont passé leurs jours et leurs nuits sur ce chantier. Vous avez fait de ce défi une réalité", a-t-il lancé à l'intérieur de l'édifice gothique étincelant.

"Vous avez tous eu un rôle, mis une pierre, accompli une tâche, sans laquelle ce qui a été fait aurait été impossible", a poursuivi le président, debout au milieu de la foule, avant de clamer : "Vous avez démontré, faisant de ce chantier la métaphore de la vie de la nation, que chaque femme, chaque homme est nécessaire." "Chacun de vous est un maillon de cette chaîne séculaire, de ce chantier collectif", a ajouté le chef de l'Etat, dans cette cathédrale ravagée par un incendie en 2019.

Les 2 000 personnes qui ont contribué aux travaux ont été invitées à cette visite de fin de chantier et plus de 1 300 ont répondu présent : artisans du bois, du métal et de la pierre, échafaudeurs et couvreurs, campanistes, doreurs, sculpteurs ou encore architectes. Ils recevront un diplôme "attestant de leur engagement professionnel et de la grande qualité de leurs compétences", a expliqué l'Elysée.

"Le brasier de Notre-Dame était une blessure nationale et vous avez été son remède par la volonté, par le travail, par l'engagement (...) Vous avez réussi ce qu'on pensait impossible", a encore lancé le président aux artisans présents. "Vous avez montré au monde que rien ne résiste à l'audace (...) C'est une fierté immense pour la nation tout entière", a salué Emmanuel Macron qui a souhaité que "perdure" l'esprit de "fraternité" du chantier.