L'émission "Notre-Dame se révèle", diffusée vendredi sur France 2, a capté la cathédrale sous un jour renouvelé à l'occasion de la dernière visite de chantier du président Emmanuel Macron.

Les traces de suie ont laissé place à une cathédrale immaculée. Après cinq années de travaux titanesques, l'intérieur restauré de Notre-Dame de Paris a été présenté, vendredi 29 novembre, dans l'émission "Notre-Dame se révèle" diffusée par France 2 à l'occasion de la dernière visite de chantier du président Emmanuel Macron.

Le secret autour de l'intérieur rénové de Notre-Dame avait été gardé avec le plus grand soin, suscitant spéculations et espoirs chez les fidèles et admirateurs du patrimoine. Après avoir fait preuve de patience, les spectateurs ont donc pu admirer une nef lumineuse, la nouvelle charpente, la croisée du transept, le chœur et les chapelles de l'édifice.

Il faudra s'armer de patience pour venir observer le spectacle de plus près. La réouverture du monument au public interviendra à partir du 8 décembre, mais les premières places risquent d'être rapidement prises d'assaut : la moitié des Français prévoient de visiter la cathédrale Notre-Dame de Paris après sa réouverture.

Cette visite de fin de chantier est également l'occasion pour le chef de l'Etat de mettre à l'honneur tous ceux qui ont œuvré à la reconstruction de la cathédrale lors des cinq dernières années : les Compagnons du devoir, mais aussi les mécènes et contributeurs du chantier. A la fin de la visite d'Emmanuel Macron, les artisans doivent se voir remettre le "diplôme Notre-Dame", destiné à "attester de la grande qualité de leurs compétences", explique l'Elysée.