Après cinq ans de travaux, les portes de Notre-Dame se sont rouvertes. Il fallait bien convoquer une quarantaine de chefs d'Etat et de gouvernements et un discours du président de la République pour inaugurer la cathédrale, ravagée par un important incendie il y a cinq ans, puis reconstruite à l'identique. Si la météo a chamboulé le programme, obligeant à condenser la cérémonie et enregistrer le concert la veille au soir, la soirée a été ponctuée par plusieurs séquences fortes. Retour sur huit moments marquants de cette cérémonie.

1 Le bourdon de Notre-Dame résonne à nouveau dans la capitale

Le bourdon de Notre-Dame sonne Le bourdon de Notre-Dame sonne

Tout Paris a entendu son signal. La plus grosse cloche de la cathédrale gothique, nommée le gros bourdon, a sonné en "fa dièse" samedi soir pour signaler le début de l'office religieux. Une première après cinq ans d'un chantier considérable pour reconstruire l'édifice catholique après l'incendie du 15 avril 2019. Considérée comme l'une des plus belles d'Europe, la cloche pèse 13 tonnes, dont 500 kilos pour son battant.

2 Les portes de Notre-Dame sont ouvertes

La cathédrale de Notre-Dame de Paris rouvre ses portes

A 19h20 précisément, l'archevêque de Paris Laurent Ulrich a symboliquement fait ouvrir les portes sur lesquelles il a donné neuf coups de crosse, officialisant la renaissance de ce chef-d'œuvre gothique du XIIe siècle. "Notre-Dame, ouvre tes portes", a-t-il lancé.

3 Volodymyr Zelensky applaudi à son entrée dans la cathédrale

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky applaudi à son entrée dans Notre-Dame Volodymyr Zelensky applaudi à son entrée dans Notre-Dame

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a été longuement applaudi samedi soir lors de son entrée dans la cathédrale. A l'intérieur de l'édifice, se trouvaient notamment une quarantaine de chefs d'Etat et de gouvernement, dont le président élu des Etats-Unis Donald Trump, des têtes couronnées, mais aussi le milliardaire Elon Musk, ainsi que de nombreux donateurs ayant participé au financement du chantier de Notre-Dame. Un peu plus tôt, le chef d'Etat ukrainien avait rencontré Donald Trump et Emmanuel Macron pour une réunion tripartite à l'Elysée.

4 Les sapeurs-pompiers et artisans du chantier chaleureusement remerciés

Tonnes d'applaudissements pour les sauveurs de Notre-Dame, des pompiers aux artisans

Près de 160 des sapeurs-pompiers ayant sauvé Notre-Dame des flammes et des artisans ayant participé à sa reconstruction ont été à leur tour salués par des applaudissements soutenus. Un immense "MERCI" a également été projeté sur la façade ouest de la cathédrale en leur honneur.

5 Emmanuel Macron exprime "la gratitude de la nation française"

"Vive Notre-Dame, vive la République, vive la France" : le discours d'Emmanuel Macron lors de l'inauguration de la cathédrale

Lors de son discours d'une dizaine de minutes, le chef de l'Etat a exprimé la "gratitude de la Nation française" pour la reconstruction de la cathédrale Notre-Dame de Paris. "Nous avons redécouvert ce que les grandes Nations pouvaient faire : réaliser l'impossible", a salué Emmanuel Macron. Initialement prévu sur le parvis, le discours s'est finalement tenu à l'intérieur de la cathédrale pour cause de mauvais temps sur la capitale.

6 Le pape, absent, adresse un message aux Français

Le discours du pape François lu à Notre-Dame

Le pape François, qui avait décliné l'invitation à cette cérémonie d'ouverture, a tenu à adresser un message aux fidèles. Rappelant le "terrible incendie" qui avait, il y a cinq ans, "fortement compromis l'édifice", le souverain pontife a souligné combien "nos cœurs s'étaient serrés devant le risque de voir disparaître un chef-d'œuvre de foi et d'architecture chrétiennes, un témoin séculaire de votre histoire nationale". Le souverain pontife a aussi plaidé pour "accueillir généreusement et gratuitement" la "foule immense" de visiteurs attendus dans la cathédrale.

7 Le grand orgue retentit, après cinq années de silence

L'orgue se réveille à Notre-Dame

Le grand orgue de Notre-Dame de Paris, le plus grand de France, a retenti, lors de la cérémonie de réouverture de la cathédrale, pour la première fois depuis l'incendie de 2019. Cet instrument de 13 mètres de haut et vieux de trois siècles n'avait pas été directement atteint par les flammes, mais ses quelque 8 000 tuyaux, encrassés par des poussières de plomb, avaient dû être démontés un à un et nettoyés. Depuis plusieurs mois, des artisans procédaient à son accordage et à son harmonisation.

8 Un grand concert sur le parvis de la cathédrale

Vianney interprète "Alleluia" lors de l'inauguration de Notre-Dame

Un grand concert, enregistré vendredi et diffusé en différé par France Télévisions, a clôturé cette soirée. Parmi les têtes d'affiche du spectacle, figurent Pharrell Williams, mais aussi le chanteur Vianney, qui a interprété "Alléluia". Clara Luciani et Garou - avec un medley de la comédie musicale "Notre-Dame de Paris" - se sont également produits pour l'occasion.