Sur le chantier de Notre-Dame de Paris, une chorale réunit les ouvriers

Initiée par une archéologue et une ingénieure de la reconstruction de la cathédrale Notre-Dame de Paris, une chorale réunit les travailleurs du chantier, du sculpteur au charpentier. Une tradition qui soude l'équipe, bien au-delà du projet.

Sur le chantier de la cathédrale Notre-Dame de Paris, il y a toujours comme une petite musique : des outils, des burins qui taillent la pierre, l'orgue que l'on harmonise, ou encore les marteaux qui cognent. Parfois, au sommet d'un beffroi, des compagnons chantent. Philippe Giraud, sculpteur, et Romain Renaud, charpentier, font partie de la chorale des compagnons.

"On peut partager des sentiments et des choses fortes"

Le chœur des bâtisseurs a été créé il y a un peu plus d'un an. "On peut partager des sentiments et des choses fortes", commente Romain Renaud. "Sur les chantiers autrefois, avant la radio, c'était une coutume de chanter ensemble, ça soudait les gens entre eux", explique Philippe Giraud. Quatre-vingts artisans ont choisi d'y participer. Souvent, à la fin de la journée, ils se retrouvent pour répéter. L'idée est venue d'une archéologue, Dorothée Chaoui-Derieux, et d'une ingénieure, Stéphanie Duchêne.

