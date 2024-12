Reportage "On va retrouver la cathédrale qu'on aime" : la réouverture de Notre-Dame aiguise l'impatience des guides touristiques

Les guides parisiens se préparent à la réouverture de Notre-Dame. Après cinq ans de travaux, la cathédrale va rouvrir ses portes au public samedi 7 décembre et les guides le savent, les curieux seront nombreux. Même si les visites de groupe sont interdites jusqu'à la Pentecôte, les guides s'adaptent et ne cachent pas leur impatience de raconter l'histoire de l'édifice. Mais avec les travaux, ils vont eux aussi devoir revoir leur connaissance sur la cathédrale.

: à lire aussi La cathédrale Notre-Dame de Paris est aussi populaire au Japon qu'en France

Au milieu des nombreux parisiens et visiteurs curieux autour de la cathédrale, impatient de retrouver Notre-Dame, Frédéric Ferlicot ne résiste pas à prendre une photo, une de plus. "J'ai énormément de photos parce que j'en prends depuis l'incendie, et j'en ai plein qui racontent toute l'histoire de la restauration," raconte-t-il. Guide bénévole à l'association Casa, il connaît la cathédrale par cœur, et même quand il ne la fait pas visiter, il ne la quitte pas des yeux. "Je viens très souvent, ajoute-t-il, à midi je prends mon café dans le quartier et je viens voir Notre-Dame, où ça en est, j'aime bien respirer l'air de Notre-Dame et voir tous les visiteurs en train d'attendre."

Les guides doivent réapprendre

Justement, les visiteurs, il a hâte de les retrouver pour raconter l'histoire du monument. Jusqu'à présent, il a fallu s'adapter avec des visites en extérieur. "L'incendie a permis de prendre le temps de s'arrêter devant la façade, relève Frédéric Ferlicot. Et souvent, avant l'incendie, on ne prenait pas le temps de regarder cette façade, on rentrait rapidement à l'intérieur."

"L'essentiel du message de Notre-Dame est déjà dans la façade." Frédéric Ferlicot, guide touristique à franceinfo

Pour ce qui concerne l'intérieur de la cathédrale, rénovation oblige, il va falloir réapprendre, même pour les guides. "On va retrouver la cathédrale qu'on aime, mais d'une façon complètement différente, telle qu'on ne l'a jamais vue, avec des pierres qui ne sont plus du tout de la même couleur. Notre-Dame était profondément encrassée, en dehors de l'incendie il y avait déjà quand même des travaux de nettoyage à effectuer. Toutes les fresques dans les chapelles ont été complètement nettoyées et restaurées. En réalité, on va les découvrir. Il y a des fresques qui dataient de Viollet-le-Duc qu'on n'a jamais pu voir tellement elles étaient encrassées."

Pas de visites groupées avant la Pentecôte

Un moment qu'attend aussi avec impatience Guillaume Bertrand, guide-conférencier à Paris depuis huit ans. "Ma première visite était Notre-Dame, donc oui c'est un éternel retour." Un retour qui va prendre encore un peu de temps : pas de visites groupées avant la Pentecôte, en juin 2025, sur ordre de Notre-Dame pour limiter l'afflux de visiteurs, car 40 000 personnes par jour sont attendues. "On doit faire face à un afflux constant de touristes, qui ne sont pas toujours très respectueux du patrimoine, explique ce guide. Que ce soit un manque à gagner, c'est certain, mais il y a plein de façons de faire des visites autour de Notre-Dame. J'ai organisé des visites théâtralisées, on a chanté sur le parvis, j'ai fait des visites virtuelles... Si je suis très cynique, Notre-Dame m'a fait gagner de l'argent pendant ces cinq ans et peut continuer à m'en faire gagner si je le décide."

Guillaume Bertrand va donc continuer les spectacles théâtralisés autour de Notre-Dame, même s'il ne rêve plus que d'une chose : pouvoir entrer à nouveau à l'intérieur avec des visiteurs pour faire découvrir la cathédrale.