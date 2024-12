Réouvertures de Notre-Dame : bonnes affaires pour le commerce ?

Sur le plan économique, la réouverture de Notre-Dame est une bonne nouvelle, tant attendue par les commerçants et les restaurateurs. Ces cinq dernières années, les touristes se faisaient plus rares sur l'île de la Cité, alors ce matin, la perspective de retrouver dès lundi l'activité d'antan leur redonne le sourire.

Au pied de Notre-Dame, ce propriétaire d’une boutique de souvenirs accueille la réouverture avec beaucoup d’enthousiasme, car il a vu son chiffre d'affaires baisser ces cinq dernières années : “Ça fait plaisir évidemment et c’est comme une sortie de tunnel, car cela nous a beaucoup touchés commercialement.” Pour attirer des clients, il a créé des t-shirts spécialement pour l’événement.

Les restaurateurs enthousiastes

Comme lui, les restaurateurs espèrent que les clients consommeront les centaines de crêpes fraîchement préparées. La crêperie offre d'ailleurs une vue imprenable sur Notre-Dame. “Il y aura forcément plus d’affluence dans le quartier, donc on fera un peu plus de crêpes, oui”, explique-t-il. Un peu plus loin, au cœur du Quartier Latin, un bar à huîtres attend avec impatience le retour de millions de visiteurs. “Nous attendons cela depuis un moment, nous sommes contents que ça rouvre et on est content pour tout le monde, car c’est un des lieux les plus visités de France.”

Regardez l'intégralité du reportage dans la vidéo ci-dessus.