Réouverture de Notre-Dame : la renaissance de la cathédrale

La cathédrale Notre-Dame de Paris a réouvert ses portes, samedi 7 décembre. Retour sur les temps forts de la cérémonie.

À 19h10, samedi 7 décembre, les cloches de Notre-Dame de Paris ont enfin sonné la renaissance de la cathédrale. Un office de réouverture et une procession solennelle ont eu lieu avant la prise de parole de Monseigneur Ulrich, l’archevêque de Paris. "Ouvre tes portes pour rassembler dans la joie les enfants de Dieu dispersés", a-t-il notamment déclaré.

Un discours politique d’Emmanuel Macron

À l’intérieur, un parterre de chefs d’États et de personnalités ont ovationné les 160 pompiers et artisans bâtisseurs présents. Ils ont été remerciés par Emmanuel Macron, qui avait fait de la reconstruction un objectif de son mandat. Il a livré un discours métaphorique et politique, affirmant notamment avoir choisi "le sursaut et la volonté" ainsi que "le cap de l’espérance". Parmi les autres temps forts de la soirée, le réveil du grand orgue.

