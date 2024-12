Réouverture de Notre-Dame : Emmanuel Macron recevra Donald Trump puis Volodymyr Zelensky à l'Élysée, avant l'inauguration de la cathédrale

Les deux chefs d'Etat feront un détour par l'Elysée avant de rejoindre les nombreux dirigeants attendus à l'inauguration de la cathédrale. Le président français Emmanuel Macron recevra à l'Elysée le président élu des Etats-Unis Donald Trump puis son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky, avant la réouverture de Notre-Dame de Paris samedi 7 décembre, a annoncé la présidence française vendredi 6 décembre.

L'entretien d'Emmanuel Macron avec Donald Trump aura lieu à 16 heures, et celui avec Volodymyr Zelensky se tiendra à 17 heures, précise l'Elysée. La présidence n'a pas précisé si les deux dirigeants étrangers se rencontreraient, pour la première fois depuis la victoire du candidat républicain à l'élection présidentielle américaine, ni si une éventuelle réunion à trois entre les présidents aurait lieu. Les cérémonies pour la réouverture de Notre-Dame commenceront à 19 heures.

L'élection de Donald Trump, qui prendra ses fonctions le 20 janvier, a fait naître des inquiétudes en Europe sur la poursuite du soutien américain à l'Ukraine, en difficulté sur le terrain face à la Russie. Le milliardaire républicain a critiqué l'aide américaine qui se chiffre en dizaines de milliards de dollars, et promis de mettre fin à la guerre très rapidement après son investiture. "Un leadership fort et inébranlable des États-Unis est essentiel pour notre monde et pour une paix juste", avait réagi Volodymyr Zelensky avec un optimisme affiché à l'issue du scrutin américain, mais le dirigeant ukrainien ouvre de plus en plus la porte à des négociations avec la Russie, et des spécialistes anticipent que "l'administration Trump va forcer les Ukrainiens à s'asseoir à la table des négociations avec la Russie".