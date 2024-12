Réouverture de Notre-Dame : Donald Trump en vedette américaine, un premier déplacement très symbolique pour le président élu

Il n’est pas encore en fonctions, mais Donald Trump fait partie des chefs d’Etat et de gouvernement qui assisteront samedi 7 décembre à la cérémonie de réouverture de Notre-Dame de Paris. Le président élu des États-Unis sera d'ailleurs reçu par Emmanuel Macron à l'Elysée.

Donald Trump s’était inquiété pour l’édifice le jour de l’incendie il y a cinq ans, pendant son premier mandat. Surtout sur Twitter, qu’il adorait à l’époque. Il était à bord de l’avion présidentiel Air Force One au moment de l'incendie du 15 avril 2019, et son message avait été très commenté. Il suggérait aux autorités françaises d’envoyer des avions bombardiers d’eau pour venir à bout des flammes alors que de telles quantités d’eau auraient potentiellement endommagé encore plus l’édifice.

Un peu plus tard en arrivant à Minneapolis, dans le Minnesota, il avait été interrogé sur le sinistre en conférence de presse et avait été dithyrambique sur Notre-Dame : "C'est l'un des plus grands trésors du monde. Presque plus grand que tous les musées du monde. Et il brûle...C'est au-delà des pays, au-delà de tout. C'est une partie de notre enfance, de notre culture. Une partie de notre vie. C'est vraiment une grande cathédrale. J'y suis allé, je l'ai vue, et je pense qu’on peut dire qu’il n’y a probablement pas de cathédrale comme celle-là dans le monde. C'est une scène terrible. "

Impressionné par la restauration

Cinq ans plus tard, le milliardaire républicain estime qu’Emmanuel Macron a fait un "travail remarquable". Cette fois, il écrit sur son propre réseau social Truth. Il accepte l’invitation de l’Elysée et il salue le président français qui a veillé, d’après lui, à "une restauration qui redonne toute sa gloire, et même plus, à Notre-Dame".

Son entourage explique qu’il a tout de suite voulu assister à la cérémonie de réouverture parce qu’il est fasciné depuis longtemps, on l’a compris, par la cathédrale. Il avait aussi beaucoup aimé le défilé du 14 juillet auquel le président français l’avait invité lors de son premier mandat. Donald Trump avait même demandé à avoir lui aussi un défilé militaire à Washington le 4 juillet.

Cela n’a pas été le cas, mais il va donc retrouver à Paris celui qui a été le premier dirigeant étranger à le féliciter pour sa réélection, il y a un mois. Emmanuel Macron avait écrit sur X qu’il était "prêt à travailler avec lui comme ils l’ont fait pendant quatre ans".