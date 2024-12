Réouverture de Notre-Dame de Paris : un dispositif de sécurité hors normes Temps de lecture : 1min - vidéo : 2min Réouverture de Notre-Dame de Paris : un dispositif de sécurité hors normes Réouverture de Notre-Dame de Paris : un dispositif de sécurité hors normes (France 2) Article rédigé par France 2 - C. Vérove, B. Sidibé, A. Lay, M.-A. Belderrain, S. Giaume, A. Lus, N. Lachaud, France 3¨Île-de-France France Télévisions JT de 20h France 2

Pour sa réouverture au public, samedi 7 et dimanche 8 décembre, 6 000 policiers et gendarmes veilleront sur Notre-Dame de Paris et ses visiteurs.

À Paris, lundi 2 décembre, l'Île de la Cité était déjà quadrillée de forces de l'ordre. À l'occasion de la réouverture de la cathédrale Notre-Dame de Paris le week-end des 7 et 8 décembre, 6 000 policiers et gendarmes assureront la sécurité de l'événement. Un dispositif hors normes, pour une cérémonie qui l'est tout autant. 40 000 spectateurs attendus Le monument va officiellement rouvrir ses portes devant 40 000 spectateurs, samedi 7 décembre. La cathédrale accueillera ensuitre sa première messe en public depuis cinq ans dimanche. Une soixantaine de chefs d'État feront le déplacement dont le président italien, Sergio Mattarella, et la Première dame américaine, Jill Biden. Donald Trump et le roi Charles III ont décliné. Un nouveau défi sécuritaire pour la préfecture de police de Paris, quatre mois après les Jeux olympiques de Paris. Regardez l'intégralité du reportage dans la vidéo ci-dessus.