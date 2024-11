Réouverture de Notre-Dame de Paris : retour sur le chantier du siècle

Ils ont rebâti une cathédrale gothique au XXIe siècle. 2 000 compagnon ont donné cinq ans de leur vie pour que la cathédrale Notre-Dame de Paris renaisse de ses cendres. Retour sur cette aventure unique.

Le 15 avril 2019, Paris perdait l'un de ses symboles : la flèche enflammée de la cathédrale, érigée par Viollet-le-Duc au XIXe siècle, s'écroulait devant des spectateurs impuissants. Après la maîtrise du feu, les premières images de l'intérieur du monument laissaient présager le pire : deux voûtes n'avaient pas résisté.

Une minutie fidèle aux bâtisseurs d'origine

Les fondations ont été immédiatement consolidées et les voûtes sécurisées avec du plâtre. Les vitraux couverts de suie et l'orgue ont été démontés pour être traités. Dans les forêts françaises, 2 000 chênes centenaires ont été prélevés pour reconstruire la charpente avec les moyens du XIIIe siècle. En Moselle, les charpentiers ont reproduit la flèche d'Eugène Viollet-le-Duc. L'assemblage de la charpente a débuté à l'été 2023, sous les yeux médusés des habitants et des touristes. En six mois, Notre-Dame a retrouvé son allure.

