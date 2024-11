Réouverture de Notre-Dame de Paris : retour sur cinq années d'un chantier titanesque

Le 15 avril 2019, Notre-Dame de Paris brûlait dans les flammes d’un incendie ravageur. Un moment qui a ému le monde entier. Dès le lendemain, Emmanuel Macron a annoncé vouloir rouvrir la cathédrale “d’ici cinq années”. Cinq ans plus tard, Notre-Dame va réaccueillir ses visiteurs le 8 décembre prochain. Retour sur le chantier du siècle.

15 avril 2019, 18h50. Un panache de fumée entoure la cathédrale Notre-Dame de Paris. Riverains et touristes s'amassent sur les quais et assistent à l’incendie de l’édifice. Une habitante assiste au drame depuis sa fenêtre : “J’ai eu peur, j'ai pensé qu’elle allait disparaître”. Le feu a d’abord pris sous les combles et s’est propagé à toute la charpente, vieille de plus de 800 ans. Quant à la flèche, elle se consume sous les braises puis chute, sous les regards effarés des passants.

Cinq ans et des millions d’euros pour le chantier du siècle

Au lendemain de l’incendie, le président de la République Emmanuel Macron fait une promesse aux Français : “Nous rebâtirons la cathédrale Notre-Dame plus belle encore. Je veux que cela soit achevé d’ici cinq années”. Le contre-la-montre est lancé. Un appel au don suivi par les plus grandes fortunes de France et des milliers de donateurs rassemble près de 845 millions d’euros. La décision est prise de rebâtir Notre-Dame à l’identique, le tout sous la houlette du général Jean-Louis Georgelin.

