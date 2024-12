Réouverture de Notre-Dame de Paris : quel est le programme du week-end ?

L'événement vient clore cinq ans d'un chantier inédit. Après la découverte, la semaine dernière, des premières images de la cathédrale rénovée, les journées des samedi 7 et dimanche 8 décembre seront dédiées aux célébrations de la réouverture de Notre-Dame de Paris, reconstruite à l'identique à la suite de l'incendie destructeur du 15 avril 2019. Moment clé du week-end, Emmanuel Macron devrait prononcer un discours devant plusieurs dizaines de chefs d'Etat. Franceinfo fait le point sur le programme de ce week-end très attendu par les fidèles et les amoureux du patrimoine.

Samedi à 19 heures : projection d'un film et lecture d'un poème de Louis Aragon

Les célébrations débuteront par la projection d'un film retraçant les événements depuis l'incendie et rendant hommage aux sauveteurs et aux bâtisseurs qui ont rénové la cathédrale, a fait savoir l'Elysée lors d'un point-presse. Un poème de Louis Aragon sera ensuite lu par Eric Ruf, sociétaire honoraire de la Comédie-Française, et un "moment musical" interprété par les frères Renaud et Gautier Capuçon, violoniste et violoncelliste.

Pour l'occasion, seuls les invités pourront accéder au parvis de l'édifice gothique. Sur les quais hauts près de la cathédrale, une zone sera aménagée pour accueillir un maximum de 40 000 personnes. Au total, 6 000 policiers et gendarmes seront mobilisés pour sécuriser l'événement, dans un contexte de "très haut niveau de menace terroriste", selon la préfecture de police.

Samedi à 19h20 : discours d'Emmanuel Macron sur le parvis

Le chef de l'Etat s’exprimera ensuite. Contrairement à sa précédente prise de parole, lors de son ultime visite de chantier le 29 novembre, le président parlera à l'extérieur de la cathédrale, sur le parvis, par respect de la loi de séparation de l'Etat et l'Eglise de 1905. Son discours devrait notamment porter sur l'"art d'être français".

Ce discours, "bref", "s'adressera à tous les Français", explique le palais présidentiel, qui évoque "un temps républicain et laïque". La prise de parole d'Emmanuel Macron se tiendra devant plusieurs dizaines de chefs d’Etat, parmi lesquels Donald Trump, mais aussi la première dame américaine Jill Biden, le roi des Belges Philippe, les présidents de la République du Congo Denis Sassou-Nguesso et de la République démocratique du Congo Félix Tshisekedi, le Premier ministre arménien Nikol Pachinian ou encore Albert II de Monaco. Trente-cinq d'entre eux avaient déjà confirmé leur présence jeudi soir, a fait savoir l'Elysée, qui s'attend à ce que la liste s'allonge jusqu'à samedi.

Des grands donateurs et des religieux seront, eux aussi, présents sur le parvis, dont la jauge est de 3 000 personnes. Une Marseillaise sera entonnée à la fin du discours du président.

Samedi à 20h15 : réouverture des portes de Notre-Dame et message du pape

Le pape François, qui n'assistera pas aux cérémonies de réouverture, "a envoyé un message à l'archevêque de Paris, à destination des Français, qui sera lu au début de la célébration du 7 décembre", a déclaré le recteur-archiprêtre de la cathédrale, Olivier Ribadeau Dumas, lors d'un briefing avec la presse.

L’office de réouverture débutera à l'issue du discours d'Emmanuel Macron, à partir de 20h15, et durera 45 minutes. Il sera présidé par l'archevêque de Paris, Laurent Ulrich. Ce dernier devrait d'abord frapper avec sa crosse sur les portes fermées de la cathédrale, explique le diocèse de Paris. Le psaume 121 sera alors entonné par trois fois au sein d'une cathédrale restée silencieuse durant cinq ans. Les portes s'ouvriront à la troisième récitation.

L'autre temps fort de la cérémonie religieuse sera le "réveil du grand orgue". L'instrument, restauré à la suite de l'incendie, devrait être béni par l’archevêque, puis retentira dans la cathédrale, précise le diocèse. L'office religieux, accompagné par les chœurs de la Maîtrise de Notre-Dame, se conclura par la bénédiction par l’archevêque et le chant du Te Deum, autour de 21 heures.

Samedi à 21h30 : un grand concert avec Clara Luciani, Vianney...

Après l'office religieux, la soirée continuera en musique sur le parvis. Clara Luciani, Vianney, Garou mais aussi la soprano sud-africaine Pretty Yende, le pianiste chinois Lang Lang et la star franco-béninoise Angélique Kidjo sont les têtes d'affiche d'un grand concert qui devrait durer entre 2h15 et 2h30. Quelques invités surprises pourraient faire leur apparition. Alors que les noms de Paul McCartney et Pharrell Williams ont été évoqués, Véronique Creissels, directrice de la communication de la cathédrale, dit vouloir "garder un tout petit peu de secret sur la liste définitive" des artistes invités.

Le chant lyrique et la musique classique seront aussi au menu, avec la Maîtrise de Notre-Dame de Paris et l'Orchestre philharmonique de Radio France, dirigé par le maestro vénézuélien Gustavo Dudamel. L'émission, organisée par France Télévisions et coretransmise par Radio France, sera présentée par Stéphane Bern.

Dimanche à 10h30 : une première messe en présence d'Emmanuel Macron

La première messe dans la cathédrale reconstruite se déroulera dimanche matin, à 10h30, et sera présidée par Laurent Ulrich. Elle se tiendra en présence d'Emmanuel Macron, mais aussi de chefs d'Etat et de gouvernements étrangers. "Il n'est pas interdit au président de la République, que ce soit à titre personnel ou en tant que chef de l'Etat, d'assister à des offices religieux" mais il "ne communie jamais", explique l'Elysée.

Seront présents 170 évêques ainsi que des prêtres des 106 paroisses parisiennes, ainsi qu'un prêtre de chacune des sept Eglises catholiques de rite oriental, accompagnés de fidèles de chacune de ces communautés, toujours d'après le diocèse de Paris.

Dimanche à 18h30 : une messe destinée au public

La première messe ouverte au public depuis la fin des travaux de restauration se déroulera également dimanche, en fin de journée. Quelque 2 500 personnes sont attendues pour cet événement populaire qui nécessitait de s'inscrire au préalable. La messe sera retransmise par France Télévisions.

Les messes et les cérémonies religieuses pourront ensuite reprendre dans l'édifice. Notre-Dame sera même accessible "jusqu'à 22 heures" la première semaine de sa réouverture, du 8 au 14 décembre, a précisé le recteur de la cathédrale, Olivier Ribadeau Dumas.

Il faudra cependant prendre son mal en patience si vous souhaitez assister à une messe. Mardi, "tous les créneaux" disponibles de réservation en ligne pour accéder à la cathédrale ont été "épuisés" en quelques heures.