Réouverture de Notre-Dame de Paris : comment visiter la cathédrale ?

Après cinq années de travaux intensifs depuis l'incendie dévastateur d'avril 2019, la cathédrale Notre-Dame de Paris est prête à accueillir à nouveau les fidèles et les visiteurs. La réouverture est prévue pour les 7 et 8 décembre 2024, avec une semaine de célébrations spéciales, appelée "octave de réouverture", du 8 au 15 décembre.

L'accès à la cathédrale restera gratuit, mais un système de réservation en ligne, via le site officiel ou l'application mobile de Notre-Dame de Paris, est mis en place pour gérer le flux important de visiteurs attendus. Ce système permettra aux visiteurs de réserver un créneau horaire. Concrètement, les visiteurs individuels devront se connecter et réserver leur créneau l'avant-veille, la veille ou le jour même de leur visite. Une confirmation avec un ticket numérique sera envoyée par email. Sur le site de Notre-Dame, un message indiquait vendredi 29 novembre que "le système de réservation sera disponible aux alentours du 1er décembre".

L'accès sera toujours possible sans réservation, mais "avec un risque de file d’attente plus longue, notamment en période de forte affluence", prévient le site internet de Notre-Dame. La réservation, elle, garantit l'accès à la cathédrale dans le créneau horaire choisi, et avec un temps d'attente réduit. Le diocèse met en avant "un accès rapide et fluide" et une visite dans "le confort et la sérénité".

Des horaires adaptés jusqu'au 16 décembre

Pour la réouverture de Notre-Dame, du 8 au 15 décembre, des horaires de visite adaptés ont été mis en place : dimanche 8 décembre, la cathédrale sera ouverte au public de 17h30 à 20h ; du lundi 9 au vendredi 13 décembre, elle le sera de 15h30 à 22h ; samedi 14 et dimanche 15 décembre, ce sera de 15h30 à 20h. Et à partir du 16 décembre, la cathédrale doit retrouver sa vie normale, avec une ouverture de 7h45 à 19h. A noter, pour les fidèles qui souhaitent assister aux messes : lors de l'octave de réouverture, certaines ne seront ouvertes que sur invitation, d'autres seront accessibles à tous, mais après réservation. Tous les horaires des messes du 8 au 15 décembre sont précisés sur le site de Notre-Dame.

Les groupes de pèlerins pourront accéder à la cathédrale à partir du 1er février 2025 et les groupes culturels à partir du 9 juin 2025, après enregistrement préalable. Différents outils de médiation, tels que des audioguides immersifs et des parcours thématiques, seront disponibles pour enrichir l'expérience des visiteurs.

Enfin, pour les mélomanes, une autre façon de découvrir ou redécouvrir l'édifice est d'assister à l'un des concerts qui y sont organisés. La Maîtrise Notre-Dame de Paris donnera deux concerts les 17 et 18 décembre avec, entre autres, le Magnificat de Jean-Sébastien Bach. Ces deux dates sont d'ores et déjà complètes, mais d'autres concerts sont programmés jusqu'en août 2025.