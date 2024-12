Réouverture de Notre-Dame : comment visiter la cathédrale restaurée ou assister à une messe ?

Quinze millions de visiteurs par an, soit un tiers de plus qu'avant la fermeture de la cathédrale. Voilà la fréquentation colossale prévue par le diocèse de Paris pour la réouverture de Notre-Dame. Matériellement, la cathédrale et ses 2 500 m² ne peuvent accueillir que 2 500 personnes à la fois. Ce qui représente quand même 40 000 personnes chaque jour, pratiquement le double de la fréquentation du château de Versailles. Il va donc falloir vous organiser pour visiter l'édifice, surtout dans les premiers jours après la réouverture, célébrée en grande pompe les 7 et 8 décembre. Cela tombe bien, la billetterie ouvre mardi 3 décembre, a annoncé le diocèse sur le site de la cathédrale.

Quand la cathédrale sera-t-elle ouverte au public ?

La visite de Notre-Dame de Paris restaurée ne sera dans un premier temps possible qu'à titre individuel. Du 8 au 16 décembre, la cathédrale sera ouverte les jours de semaine de 15h30 à 22 heures, et en horaires réduits le week-end. Ses horaires normaux (7h45-19 heures) seront ensuite rétablis.

Pour les groupes de touristes, les réservations n'ouvrent pas avant le mois de mars, pour de premières dates après la Pentecôte, explique le site de Notre-Dame, afin d'éviter un engorgement précoce de la nef dès la réouverture. Les créneaux seront ajoutés trois mois à l'avance. A cette date, seuls les groupes franciliens seront autorisés. Pour les autres, il faudra prendre son mal en patience jusqu'en septembre 2025.

Comment visiter la cathédrale ?

Une application baptisée "Compagnon de visite" doit être lancée pour réserver un créneau de visite et gérer le flux de visiteurs, même s'il sera toujours possible de se présenter dans la file au dernier moment, sans créneau horaire, mais sans garantie de pouvoir entrer. "Compte tenu de l'affluence annoncée, il faudra être patient", a mis en garde le régisseur général de la cathédrale, Laurent Prades, dans Ouest-France. Sur l'application (mais aussi sur le site de Notre-Dame de Paris), il sera possible de réserver une visite d'une demi-heure ou d'une heure pour le jour même, le lendemain ou le surlendemain.

La gageure va être de faire cohabiter les touristes avec les fidèles, qui voudront prier à l'intérieur. L'appli proposera cinq parcours de visite en trois langues (français, anglais et espagnol), dont un adapté aux enfants ou un autre conçu pour les pèlerins. Ces derniers, désireux de se recueillir en groupe à Notre-Dame, sont invités à réserver par mail à l'adresse pelerinage@notredamedeparis.fr pour un accès privilégié dès le 1er février. Mais les derniers arrivés ont intérêt à prendre leur mal en patience, plus de 40 000 pèlerins étant déjà enregistrés.

Faut-il s'inscrire pour assister à une messe ?

Lors de la première semaine de réouverture, deux messes quotidiennes seront organisées, à 10h30 et 18h30, avec une mise à l'honneur des artisans de la reconstruction de la cathédrale. Ensuite, le rythme habituel des cérémonies religieuses reprendra : trois messes en semaine (8 heures, 12 heures et 18 heures), trois le samedi (8h30, 12 heures et 18 heures) et quatre le dimanche (8h30, 10 heures pour la messe en latin, 11h30 et 18 heures).

Il ne sera pas nécessaire de s'inscrire pour y participer, mais une file d'attente différente de celle dédiée aux touristes sera mise en place, expliquait Sybille Bellamy-Brown, responsable de la gestion des publics de Notre-Dame de Paris, dans le magazine édité par le diocèse de Paris, Paris-Notre-Dame, en octobre. Quelque 500 bénévoles seront formés par le diocèse pour orienter visiteurs et fidèles dès la réouverture.

La visite de l'édifice sera-t-elle payante ?

La ministre de la Culture, soutenue par le ministre de l'Intérieur, a un temps envisagé de rendre payante l'entrée à Notre-Dame de Paris. Mais la proposition de Rachida Dati de demander cinq euros à chaque visiteur pour rapporter jusqu'à 75 millions d'euros par an n'a pas fait recette au sein de l'Eglise. L'entrée de Notre-Dame demeurera donc libre. Le fait que ce soit "gratuit" est "un signe très important pour tous", a précisé le secrétaire général de la cathédrale.

Seul l'accès au Trésor, musée installé à l'intérieur de la cathédrale, qui renferme vases sacrés, ornements et livres liturgiques, sera payant.