Réouverture de Notre-Dame : "C'est un miracle" d'y être arrivé en cinq ans, estime l'historien Adrien Goetz qui salue "une œuvre d'art totale"

Après cinq ans de travaux, la cathédrale de Notre-Dame de Paris rouvre ses portes au public et aux fidèles samedi 7 et dimanche 8 décembre.

"On se dit que c'est un miracle", témoigne sur franceinfo Adrien Goetz, historien de l’art, en direct du parvis de la cathédrale de Notre-Dame de Paris, à l'occasion de sa réouverture samedi 7 décembre. En rentrant dans la cathédrale, dévastée par un incendie en 2019, Adrien Goetz dit avoir eu "les larmes aux yeux" en voyant notamment la croisée du transept restaurée, là où il y a cinq ans "la croisée du transept effondrée" avait laissé place à "un trou béant et effrayant".

"C'est quelque chose de tellement incroyable, qu'on y soit arrivé en 5 ans, que ce soit fait avec autant d'énergie", poursuit-il. "On pense à tous ces artisans qui ont travaillé ensemble pendant toutes ces années, et ça c'est bouleversant", ajoute Adrien Goetz, saluant "une aventure humaine prodigieuse" et "une vraie relance du savoir-faire français et de l'artisanat d'excellence".

"On a le sentiment qu'on est à la fin d'une troisième épopée. Il y a eu l'épopée des bâtisseurs, au Moyen-Age, en plusieurs phases. Il y a eu l'épopée de la restauration de Viollet-le-Duc, au XIXe siècle, et là c'est l'épopée de tous ceux qui ont sauvé Notre-Dame", analyse l'historien. Adrien Goetz s'est dit "frappé par la cohérence, l'harmonie et la subtilité" de la nouvelle nef, désormais plongée "dans une très belle lumière" avec "des nuances de rose, de vert pâle, de bleu" ainsi que "des motifs à inspiration orientale". "Les vitraux bleutés donnent à tout cela une lumière qui fait que c'est une œuvre d'art totale", conclut-il.