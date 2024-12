Notre-Dame : trois questions sur les thèses complotistes autour de l'incendie et de la reconstruction de la cathédrale

Notre-Dame transformée lors de sa reconstruction en temple maçonique : voilà la principale théorie qui agite les milieux complotistes après que les premières images de la cathédrale rénovées ont été dévoilées. À l'approche de la réouverture de la cathédrale, ces théories, apparues lors de son incendie en 2019, ont refait surface.

Selon eux, des symboles maçonniques ont été ajoutés, certains ajoutant même qu'Emmanuel Macron, lors de sa visite de la cathédrale rénovée, a formé un triangle "maçonnique" avec ses doigts. Franceinfo a interrogé deux experts en théories du complot.

1 Sur quels éléments se base cette théorie ?

Les principaux arguments développés dans les milieux complotistes portent sur des détails architecturaux de la cathédrale rénovée. Ceux qui reviennent le plus souvent portent notamment sur le sol de la cathédrale, en damier noir et blanc, qui serait typique des loges maçonniques, et une métaphore du bien et du mal. D'autres pointent la voûte étoilée présente sur l'oculus, au niveau de la clé de voûte, la présentant comme "un symbole omniprésent des loges maçonniques". Les nouveaux autel et reliquaire sont aussi pointés du doigt, comme symboles maçonniques ou kabbalistiques.

L'œil de la providence, symbole interprété par des complotistes comme symbole maçonnique, qui est en fait un signe religieux. Ici, celui de l'église Saint-Gervais, en Haute-Savoie. (PASCAL DELOCHE / LEEMAGE VIA AFP)

Mais il n'en est rien selon Rudy Reichstadt, directeur du site Conspiracy Watch : "Il faut vraiment ne pas fréquenter souvent les églises pour ne pas savoir qu'il s'agit de symboles oui, mais des symboles chrétiens, en réalité. L'œil de la providence, la voûte étoilée, ce sont des symboles qu'on retrouve dans beaucoup d'églises."

2 Quelle est l'origine de cette théorie ?

Cette théorie du complot autour de Notre-Dame a circulé dès son incendie en avril 2019, un schéma classique du complotisme, explique Tristan Mendes-France, maître de conférences associé à l'Université de Paris, spécialisé dans les cultures numériques : "À chaque moment de crise, un événement majeur, un attentat ou un accident, il y a tout de suite une ébullition complotiste systématique qui va essayer de mettre en cause ce qu'eux perçoivent comme 'le narratif officiel'."

"On a vu réutilisé, sur l'incendie de Notre-Dame, l'argument de la 'démolition contrôlée' déjà utilisé par les complotistes du 11-Septembre." Rudy Reichstadt à franceinfo

Et plus qu'une remise en question du narratif officiel, "le but est d'y mettre derrière un agenda caché, précise Tristan Mendes-France. Et là, chaque communauté va y projeter son propre fantasme, il y a plusieurs récits complotistes accolés à ce drame de Notre-Dame."

3 Quelle est l'idée derrière ce récit ?

Là encore, il faut remonter à l'origine, dès l'incendie de Notre-Dame pour le comprendre, explique Tristan Mendes-France : "Il y a dans cette séquence une part de la complosphère plutôt d'extrême droite, très attachée aux symboles de la religion catholique, ce qui est parfaitement légitime en soi, mais qui va essayer de voir derrière cet accident un plan de ceux qui veulent détruire la chrétienté, le catholicisme, et derrière cela la civilisation française." Et cette même frange complotiste ajoute donc à cette idée de destruction en 2019 celle du remplacement par ces symboles qu'ils estiment maçonniques de la religion catholique par une autre idéologie, la franc-maçonnerie étant fréquemment vue comme liée au paganisme, voire au satanisme.

Cependant, outre le détournement de symboles qui sont en fait religieux, il existe une incohérence majeure dans ce récit complotiste selon Rudy Reichstadt : "Il y a un grand paradoxe. Si on veut déchristianiser la France en brûlant des cathédrales, on ne les reconstruit pas ensuite. S'il y avait vraiment un projet de déchristianisation, ceux qui sont derrière s'y sont très mal pris !"

Quant au prétendu symbole maçonnique qu'aurait réalisé Emmanuel Macron lors de sa visite de la cathédrale, Tristan Mendes-France balaie l'hypothèse : "C'est un sport international de la complosphère que de trouver chez une personnalité un signe, un symbole qu'elle aurait pu faire devant une caméra. C'est un grand classique, il y a très peu de surprise de le voir réactivé encore aujourd'hui."