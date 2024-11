Notre-Dame de Paris : pourquoi il faut s'attendre à voir les travaux se poursuivre après la réouverture de la cathédrale au public

Un édifice restauré, mais pas encore achevé. Le public va découvrir sur France 2, vendredi 29 novembre, l'intérieur rénové de la cathédrale Notre-Dame de Paris à l'occasion de la septième et dernière visite de chantier du président Emmanuel Macron. Mais que les spectateurs soient prévenus, "comme son nom l'indique, c'est une visite de chantier, donc il y a encore du peaufinage à faire jusqu'au 7 décembre [date de la réouverture de Notre-Dame]", avertit l'Elysée.

Même une fois les lourdes portes de l'édifice gothique ouvertes au public, plus de cinq ans après l'incendie, les machines de chantier devraient encore ronronner quelque temps aux abords de la cathédrale. Des grues et échafaudages pourraient ainsi être toujours visibles en 2025. "Les travaux actuels, au-delà des couvertures et de la flèche, n'ont pas porté sur l'extérieur de la cathédrale", rappelle en effet l'Elysée.

Réaménagement des extérieurs

Une grande restauration du chevet, soit l'extrémité du chœur, doit être engagée. Toujours au niveau de l'espace central dans lequel est placé l'autel, une autre rénovation concerne les arcs-boutants. "Décisifs pour former la silhouette de la cathédrale", ils étaient fragilisés avant même l'incendie et devaient être restaurés de longue date. Pour ce faire, d'immenses échafaudages avaient été érigés en 2018, avant d'être détruits lors de l'incendie. "Il faut reprendre ces travaux maintenant, un certain nombre de pierres doivent être remplacées", précisent les services de la présidence de la République.

De même, les travaux de façade et de couverture de la sacristie de Viollet-le-Duc, sur le flanc sud, seront lancés en 2025, précise le site de l'établissement public chargé du chantier. Les statues des apôtres et des saints, retirées avant l'incendie pour leur restauration, seront réinstallées d'ici au premier semestre 2025.

Le plus gros morceau des travaux à venir est en plein air. L'ensemble des extérieurs de la cathédrale doivent faire l'objet d'un réaménagement "pour qu’extérieur et intérieur soient à l'unisson", ajoute l'Elysée. Le projet devrait commencer à l'automne 2025 et durer trois ans, selon les précisions de la mairie de Paris, qui finance en partie l'opération. Enfin, à l'horizon 2026, des vitraux contemporains voulus par Emmanuel Macron doivent remplacer cinq des six baies du bas-côté sud de Notre-Dame.