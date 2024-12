Notre-Dame de Paris : le chantier de la cathédrale vu du ciel

Le 20 heures du vendredi 6 décembre a suivi les échafaudeurs, les cordistes et les grutiers qui se sont mobilisés sur le chantier de Notre-Dame de Paris durant plusieurs années.

Pendant cinq ans, échafaudeurs, cordistes et grutiers ont tutoyé le ciel de Paris pour faire renaître Notre-Dame. Sur les flancs de Notre-Dame, les échafaudeurs cherchaient leur équilibre, toujours plus haut mais toujours bien accrochés aux échafaudages, la sécurité restant la priorité absolue des chefs du chantier. Pour accéder au moindre recoin de l’édifice, 15 000 tonnes de tubes de métal ont été utilisées. De leur côté, les cordistes utilisaient des harnais pour grimper au sommet de Notre-Dame et enlever les couchis de bois. "On est les alpinistes du bâtiment", déclare un cordiste.

Zéro accident à déplorer

Quant aux deux grutiers, à chaque prise de poste, ils s'élèvent à 80 m du sol par des échelles. Leur mission était de déplacer tout ce dont les compagnons avaient besoin : bois, pierres, métal... En cinq ans de chantier, aucun accident n'a été enregistré.

