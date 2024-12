Le système de réservation pour visiter Notre-Dame de Paris ouvre ce mardi

La date est enfin connue. Il sera possible de réserver sa visite gratuite de Notre-Dame de Paris à partir du mardi 3 décembre, annonce le diocèse sur le site internet consacré au monument. Pour s'inscrire pour un créneau horaire, il faudra se rendre sur ce site ou télécharger l'application dédiée, appelée "Compagnon de visite". Les premières visites de la cathédrale auront lieu dimanche à 17h30.

Plusieurs cérémonies sous haute surveillance auront lieu dans la cathédrale restaurée, samedi et dimanche, avant sa réouverture au public. Les visiteurs pourront admirer les résultats de cinq ans de chantier pour rendre sa grandeur à Notre-Dame de Paris, dévastée par un incendie en 2019. De premières images de l'intérieur du bâtiment ont été dévoilées vendredi, à l'occasion d'une visite d'Emmanuel Macron.

La visite de l'édifice ne sera dans un premier temps possible qu'à titre individuel. Du 8 au 16 décembre, la cathédrale sera ouverte les jours de semaine, de 15h30 à 22 heures, et en horaires réduits le week-end (de 15h30 à 20 heures). Ses horaires normaux (7h45-19 heures) seront ensuite rétablis. Le diocèse de Paris attend 15 millions de visiteurs par an dans le lieu de culte, soit un tiers de plus qu'avant sa fermeture.