Jeunes artisans : ils ont été formés sur le chantier de Notre-Dame

Place à ceux qui ont œuvré à la reconstruction et à la restauration de Notre-Dame. Parmi les artisans appelés sur ce chantier, il y avait des compagnons expérimentés mais aussi des débutants. La relève est bien là. Danaé, Iris et Valentin ont eu la chance et le privilège d'avoir l'une de leurs premières expériences professionnelles marquantes sur ce chantier exceptionnel.

Ils ont participé à la reconstruction de Notre-Dame en tant que sculptrice ou encore charpentier. Ils n'avaient pas encore 30 ans et ont pu travailler et se former sur le chantier du siècle. Pour certains, ce fut même leur première expérience professionnelle. À 23 ans, Danaé a appris qu'elle serait de l'aventure. Fini Avignon et départ pour Paris pour un nouveau travail en tant qu'apprentie sur le chantier de Notre-Dame. “J'étais vraiment contente. J'avais entendu qu'il y avait à un appel d'offres et je me demandais si j'allais pouvoir participer à l'expérience. J’avais quand même des appréhensions”, raconte la jeune femme. "Ce serait vraiment super de pouvoir travailler là-bas."

Les premières heures après l’incendie en 2019, Valentin se projetait déjà ; il voulait reconstruire Notre-Dame. “Quand j’ai vu ces images, je me suis dit que ce serait vraiment super de pouvoir travailler là-bas. Cela s’est fait naturellement en fait. J’en suis extrêmement heureux aujourd’hui”, raconte Valentin. Regardez l'intégralité du reportage dans la vidéo ci-dessus.