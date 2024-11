Direct Réouverture de Notre-Dame : suivez la visite d'Emmanuel Macron sur le chantier et découvrez les premières images de l'intérieur de la cathédrale

Sa septième visite sera la dernière avant le grand jour. Emmanuel Macron se rend sur le chantier de la cathédrale Notre-Dame de Paris, vendredi 29 novembre, avant sa réouverture au public, les 7 et 8 décembre. Le clou du spectacle ne sera pas la vue du président de la République portant un casque de chantier, mais la diffusion sur France 2 des premières images de l'intérieur de la cathédrale, entièrement restauré. L'Elysée annonce une "déambulation présidentielle" dans l'édifice et un temps prévu pour "remercier ceux grâce à qui cette opération a pu être conduite", en rassemblant tous les métiers représentés sur le chantier. Demandez le programme !

Le premier aperçu de la cathédrale restaurée lors de l'édition spéciale de France 2. Ce sont les images les plus attendues de cette visite : à quoi ressemble l'intérieur de la cathédrale ? Les curieux pourront le découvrir sur France 2, lors d'une édition spéciale diffusée entre 9h30 et 13 heures. L'Elysée a prévenu qu'il fallait s'attendre à être ébloui par la blancheur de la nef, les pierres ayant été entièrement nettoyées. "La cathédrale telle qu'elle va se présenter le 29 novembre n'a jamais été vue de mémoire d'homme, en tout cas depuis la fin des travaux de restauration de Viollet-le-Duc dans les années 1870", souligne Philippe Bélaval, le conseiller culture du président.

Les artisans du chantier mis à l'honneur. Emmanuel Macron doit prononcer un discours devant une partie des plus de 2 000 personnes qui ont participé aux travaux de restauration de la cathédrale. 1 300 compagnons seront ainsi présents et tous recevront un diplôme "attestant de leur engagement professionnel et de la grande qualité de leurs compétences", assure l'Elysée.

Les donateurs également remerciés. Le chef de l'Etat entend aussi rendre hommage aux (nombreux) donateurs qui ont permis de rassembler la somme pharaonique de 840 millions d'euros pour aider l'édifice à se relever de l'incendie qui l'avait ravagé le 15 avril 2019.

Une visite de la charpente en petit comité. Un petit nombre de personnes accèdera à la charpente, en raison de l'exiguïté des lieux. Dans cette structure de bois, Emmanuel Macron et Philippe Jost, président de l'établissement public pour la reconstruction de Notre-Dame, iront à la rencontre de Rémy Fromont, architecte en chef des monuments historiques et Jean-Louis Bidet, l'un des charpentiers qui a œuvré à la reconstruction de l'ossature de la cathédrale. Le chef d'entreprise Julien Lebras, président du groupe Le Bras Frères, y expliquera quant à lui le caractère inédit de la reconstruction de la flèche.

La dernière prise de parole présidentielle dans l'enceinte. Séparation de l'Eglise et de l'Etat oblige, Emmanuel Macron ne prendra plus la parole au sein de la cathédrale une fois qu'elle aura été rendue au culte, lors du week-end de célébrations des 7 et 8 décembre. C'est donc lors de cette ultime visite de chantier qu'il s'exprimera une dernière fois dans l'enceinte de l'édifice religieux, autour de 12h20.