À huit jours de la réouverture de Notre-Dame, Gautier Capuçon se dit "honoré" de participer à la cérémonie du 7 décembre

Le violoncelliste français Gautier Capuçon est l'un des artistes invités à la cérémonie de réouverture de Notre-Dame de Paris, prévue le 7 décembre. Il se montre particulièrement enthousiaste à l'idée de "célébrer" le monument restauré, bien qu'il ne sache pas encore quelle œuvre il interprétera. Il sera accompagné de plusieurs figures majeures de la scène musicale, telles que le pianiste Lang Lang, la soprano Pretty Yende, le maestro Gustavo Dudamel, la chanteuse Angélique Kidjo, et le DJ Michael Canitrot. "Sauf changement de dernière minute", ces artistes devraient tous participer à cet événement, comme l'indiquent leurs équipes respectives.

Gautier Capuçon, âgé de 43 ans et violoncelliste reconnu internationalement, exprime sa joie à l'idée de participer à la réouverture de Notre-Dame. "J'ai vraiment hâte, je suis évidemment très heureux et très honoré de pouvoir être là le 7 décembre, de pouvoir la redécouvrir", confie-t-il. Il se réjouit également de pouvoir célébrer, à travers la musique, "l'espoir, la vie et la renaissance de la cathédrale". Il rend hommage aux artisans qui ont œuvré à la restauration du chef-d'œuvre de l'art gothique après l'incendie dévastateur de 2019.

La musique comme réconfort

L'incendie de Notre-Dame a profondément marqué Gautier Capuçon. "J'ai vécu un choc" en découvrant les premières images du bâtiment en flammes, se souvient-il. Le lendemain matin, il se rend à proximité de la cathédrale avec son violoncelle pour y jouer "Après un rêve" de Gabriel Fauré. Selon lui, la musique a ce pouvoir unique de "transcender toutes les émotions", soulignant sa capacité à réconforter et à apaiser les cœurs blessés.

Il précise avec une touche d'humour qu'il ne sait pas encore quel morceau il jouera lors de la cérémonie de réouverture. Il n'est pas certain non plus de se produire en soliste ou avec d'autres grands musiciens classiques, comme son frère Renaud, violoniste. Toutefois, une chose est sûre : "On sera unis autour de la musique. La musique est universelle, elle n'a pas de couleur de peau, elle n'a pas de religion non plus. C'est un ambassadeur de paix."

Le concert d'une vie

En 2020, Gautier Capuçon a participé à un concert de Noël à l'intérieur de Notre-Dame en travaux, aux côtés de la soprano Julie Fuchs. Il se souvient de l'expérience "impressionnante", vécue "en plein milieu des travaux", avec un casque et une combinaison de sécurité. Malgré la destruction partielle de la cathédrale, il a ressenti "toute sa force, sa puissance, et puis son côté protecteur", ce qui l'a profondément marqué.

Si Gautier Capuçon avait carte blanche pour choisir la musique de la cérémonie, il opterait pour "du Bach", car, selon lui, "c'est une musique religieuse" qui "appelle" et "résonne en nous". Il évoque également Gabriel Fauré, qu'il a joué après l'incendie, ainsi que les célèbres Ave Maria de Schubert, Gounod et Caccini, qu'il aimerait interpréter lors de cet événement symbolique.

Artiste complet et engagé

En parallèle de sa carrière musicale, Gautier Capuçon est par ailleurs un artiste médiatique. Il a participé à de nombreux événements prestigieux, comme l'hommage à Johnny Hallyday et les célébrations du millénaire du Mont-Saint-Michel. Il a aussi été membre du jury de l'émission "Prodiges", qui met en lumière de jeunes talents. En plus de ses concerts, il anime l'émission "Les carnets de Gautier Capuçon" sur Radio Classique et continue de sortir des disques, comme celui rendant hommage à Edward Elgar et William Walton, sorti chez Warner Classics/Erato.

Gautier Capuçon est aussi très impliqué dans des projets éducatifs à travers sa Fondation Gautier Capuçon, lancée en 2022. Cette fondation vise à "accompagner de jeunes instrumentistes" âgés de 18 à 25 ans dans leur parcours musical. "On a trois promotions, soit 28 lauréats, à qui on a donné à peu près 400 000 euros de bourses pour continuer leurs études", explique-t-il. La fondation soutient également ces jeunes talents en leur offrant des scènes pour se produire et en enregistrant des disques. "Trois disques ont été enregistrés et un quatrième est en cours", précise-t-il fièrement.