Reconstruction de Notre-Dame : Total concrétise sa promesse de donner 100 millions d'euros

La Fondation Total a signé une convention avec la Fondation du patrimoine qui implique un versement échelonné.

Près de sept mois après la catastrophe, la Fondation Total a concrétisé jeudi 7 novembre sa promesse de dons de 100 millions d'euros pour la reconstruction de la cathédrale de Notre-Dame, en signant une convention avec la Fondation du patrimoine (FdP).



Le versement sera échelonné au long des travaux, à partir de 2020, en fonction des besoins de l'État maître d'ouvrage, en vertu de cet accord, signé par Patrick Pouyanné, président-directeur général de Total, et Guillaume Poitrinal, président de la FdP. Cette dernière avait signé une convention de financement avec l'État le 29 juillet pour encadrer les modalités de versement des dons et mécénats qu'elle a collectés. Elle a déjà versé 44,9 millions d'euros pour financer la phase délicate actuelle des travaux permettant la sécurisation de la cathédrale.



Guillaume Poitrinal s'est félicité que Total soit conscient que "le mécénat du patrimoine est autant une source de richesses et d'emplois qu'un vecteur de lien à l'échelle des territoires". La compagnie Total, a expliqué de son côté Patrick Pouyanné, a "voulu répondre présent vis-à-vis du pays dans lequel elle est née", en "faisant le don le plus important de son histoire".



Trois fondations et le Centre des monuments nationaux en charge de la collecte

Trois fondations - FdP, Fondation Notre-Dame, Fondation de France - et le Centre des monuments nationaux (CMN) ont été chargés de recueillir les fonds dans le cadre de la souscription nationale lancée pour la reconstruction de ce joyau gothique. La FdP a collecté 223 millions d'euros, provenant de 234.000 donateurs de 152 pays.



Les dons des particuliers y représentent 24,6 millions d'euros (y compris les dons des étrangers de 1,9 million d'euros). 178 collectivités ont apporté 4,3 millions d'euros. Les 103 dons des grands donateurs et des entreprises (mécénats financiers et de compétence, parrainages) à la FdP ont atteint 195,7 millions d'euros.



La Fondation Total est partenaire de la FdP depuis 13 ans, tant pour la préservation d'édifices à fort potentiel touristique que pour celle du petit patrimoine local. En 13 ans, plus de 28 millions d'euros ont ainsi été engagés dans 13 régions, 232 projets bénéficiant de ce mécénat, dont 45 chantiers d'insertion professionnelle. L'apport de Total survient après une série d'autres chèques spectaculaires, dont 100 millions d'euros par François Pinault et 200 millions par Bernard Arnault.



Six mois après l'incendie, ce sont quelque 922 millions d'euros de dons et promesses de dons qui ont déjà été enregistrés pour rebâtir la cathédrale, avait indiqué le mois dernier le ministre de la Culture Franck Riester.