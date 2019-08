Pollution au plomb : les opérations de décontamination débutent autour de Notre-Dame

Depuis l’école Saint-Benoît, dans le VIe arrondissement de Paris, notre journaliste Cassandre Mallay nous explique que les opérations de décontamination devraient commencer "aux alentours de 9 heures". "Pour autant un chantier est déjà en place, des ouvriers en tenue de décontamination sont présents et deux véhicules d’intervention d’urgence du risque environnemental sont garés à proximité de cet établissement puisque c’est ici qu’un enfant qui a atteint le seuil de déclaration obligatoire de saturnisme a été identifié", ajoute-t-elle.

Couche de gel

"Les opérations de nettoyage sont particulières, car il faut appliquer une couche de gel qui va permettre l’aspiration du plomb. Les opérations devraient durer cinq jours car il faut appliquer cette couche de gel, attendre qu’elle sèche et ensuite la retirer. En tout, six écoles élémentaires et trois crèches municipales situées à proximité de l’édifice religieux sont concernées par ces mesures", précise Cassandre Mallay.

