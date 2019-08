Plomb autour de Notre-Dame : la dépollution sera effective "d'ici la rentrée scolaire", annonce la mairie

La dépollution du parvis et des rues adjacentes débutera le 7 août, a fait savoir l'adjointe à la mairie de Paris chargée de la Santé, lors d'une conférence de presse.

"Nous n'avons rien à caché depuis le début", a répété Anne Souyris, adjointe à la mairie de Paris chargée de la santé, lundi 5 août. Lors d'une conférence de presse, l'adjointe a assuré que les alentours de Notre-Dame de Paris seraient dépollués d'ici la rentrée scolaire. La dépollution du parvis et des rues adjacentes débutera le 7 août, conformément à une promesse de la préfecture de police et de la Direction régionale des affaires culturelles d'Ile-de-France (DRAC), précise BFMTV.

Nous avons décidé qu'à la rentrée les choses seraient rentrées dans l'ordre et que la dépollution devait être une réalité pour toutes et pour tous quand les Parisiens reviendront en septembre.Anne Souyris, adjointe à la mairie de Paris chargée de la Santélors d'une conférence de presse

Des nouvelles mesures de protection sur le chantier

La mairie assure que cette dépollution permettra de mieux appréhender la réouverture du chantier de la cathédrale et de mieux protéger les habitants et les touristes : "Il ne faut pas confiner mais dépolluer", a déclaré Anne Souyris. Le chantier de Notre-Dame de Paris, suspendu fin juillet, doit en effet reprendre progressivement à partir de la semaine du 12 août avec l'arrivée de nouvelles mesures de protection pour les salariés potentiellement exposés au plomb, avait fait savoir la préfecture d'Ile-de-France, le 2 août.

L'adjointe a annoncé que la cour de l'école rue Saint-Benoît, située dans le 6e arrondissement de Paris, sera entièrement refaite et que la rentrée pourra se faire sans "aucune ombre au tableau". Anne Souyris a également annoncé que des points seraient faits régulièrement concernant les mesures de contamination de plomb relevées dans les écoles et que des lettres seraient adressées à toutes les familles.

Depuis l'incendie, des taux de concentration importants de plomb, auxquels les enfants sont particulièrement exposés, ont été relevés aux alentours de l'édifice. L'association Robin des Bois a porté plainte contre X, accusant les autorités d'avoir tardé à réagir et manqué de transparence, et le collectif de syndicats CGT et d'associations a demandé le "confinement total du site" de Notre-Dame de Paris.