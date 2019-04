Photo Hebdo : Sri Lanka, Kim Jong-un, Notre-Dame...Les photos de la semaine

Triste Pâques au Sri Lanka. Dimanche 21 avril, des kamikazes se sont fait exploser dans des lieux de cultes et hôtels causant la mort de 253 personnes. Dans les cimetières, les enterrements se succèdent et sur un cliché, on peut observer une femme effondrée pleurant cinq membres de sa famille. Au Soudan, à Khartoum des manifestants exultent sur un bus : le gouvernement d'Omar el-Béchir a été renversé le 11 avril.

Première rencontre entre Kim Jong-un et Vladimir Poutine

Jeudi 25 avril, le leader nord-coréen Kim Jong-un a rencontré Vladimir Poutine à Vladivostok, en Russie. Une première pour les deux chefs d'État. "Le président Kim Jong-un est une personne ouverte qui parle sans contrainte", a indiqué le président russe. Enfin, une dizaine de jours après l'incendie de Notre-Dame de Paris, une bâche a été tendue sur les toits de la cathédrale afin de la protéger des pluies.

