"Peut-on faire autrement ?" : sur le parvis de Notre-Dame, les Parisiens et les touristes ne rejettent pas l'idée d'une entrée payante de la cathédrale

L'entrée de Notre-Dame sera-t-elle payante à sa réouverture ? L'idée est lancée par la ministre de la Culture dans une interview au journal Le Figaro, publiée mercredi 23 octobre. Rachida Dati envisage une entrée à 5 euros pour les visites touristiques alors que l'édifice, ravagé par les flammes il y a plus de cinq ans, doit rouvrir en décembre.

L'entrée à 5 euros pour un monument qu'elle a toujours connu gratuit fait froncer les sourcils de Christine, une septuagénaire. "C'est une très grande déception, mais peut-on faire autrement ?, questionne-t-elle. Si l'on peut entretenir, pourquoi pas, c'est malgré tout choquant." Vincent valide, mais à une seule condition : "Si l'argent va à la cathédrale ou à l'Église, c'est pas mal. Ce n'est pas à l'État d'entretenir l'Église."

"C'est moins cher que la tour Eiffel"

Selon Rachida Dati, l'entrée à 5 euros pourrait générer 75 millions d'euros par an et sauverait toutes les églises. D'après Timothé, il n'y a pas de scandale. Il a voyagé dans plusieurs pays d'Europe et a souvent dû payer pour accéder à des édifices religieux, notamment en Italie ou en Angleterre. "Le Vatican ce n'est pas exubérant, je crois que c'est une dizaine d'euros pour y rentrer, se souvient Timothé. Ça ne me choque pas, 5 euros c'est moins cher que la tour Eiffel ou plein d'autres trucs."

Ce qui gêne Anna, une touriste allemande, c'est l'idée d'avoir un prix fixe : "Il ne faut pas forcer les gens à payer, il vaudrait mieux les laisser choisir ce qu'il donne. Si tu peux donner 2 euros, tu donnes 2 euros, et si tu peux donner 10 euros, tu donnes 10." Et attention à respecter les fidèles, prévient une autre Ana, cette fois Polonaise, elle aussi en vacances. "Le dimanche pour la messe, personne ne doit payer s'il vient prier. Après, pour venir visiter, ce n'est pas grave de payer 5 ou 10 euros", estime-t-elle.

Ce "tarif symbolique" doit justement uniquement concerner les visites touristiques, et ne pas concerner les fidèles qui viendraient prier. La crainte des touristes est que payer pour visiter une église ou une cathédrale ne devienne la norme à Paris.