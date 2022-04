Notre-Dame de Paris : "Les 830 millions d'euros de dons seront largement suffisants" pour le chantier, selon la Fondation du patrimoine

"Les 830 millions d'euros de dons collectés seront largement suffisants" pour le chantier de Notre-Dame de Paris, assure vendredi 15 avril sur franceinfo le vice-président de la Fondation du patrimoine Bertrand de Feydeau. "L'Etat n'aura pas à investir de l'argent." Il estime même qu'il peut y avoir "des reliquats".

franceinfo : Combien d'argent a-t-il été récolté pour la cathédrale Notre-Dame ?

Bertrand de Feydeau : Nous avons recueilli plus de 830 millions d'euros. C'est la collecte la plus large jamais lancée au niveau mondial. Et si beaucoup doutaient au départ de la réalité du versement de cette somme, on peut dire aujourd'hui que tout l'argent a soit été versé soit été inscrit dans des contrats qui prévoient un cadencement de versements. Il n'y aura quasiment pas de chute entre les promesses de dons et ce qui sera définitivement versé pour restaurer la cathédrale.

Quel est le profil des donateurs ?

Il y a à peu près 350 000 donateurs. À la fois des donneurs particuliers, qui ont ouvert leur bourse par réflexe au moment de l'incendie, sous le coup de l'émotion et de la fidelité, et de très grands donateurs, comme des grandes entreprises, qui à eux-seuls ont apporté une partie substantielle de ces 830 millions d'euros. Il y a aussi eu des dons venus de l'étranger, d'entreprises, de fonds, mais également de beaucoup de particuliers venant d'Europe ou même du monde entier.

"Cela souligne le rayonnement incroyable de la cathédrale de Paris et l'émotion mondiale qu'a causée l'incendie." Bertrand de Feydeau, vice-président de la Fondation du patrimoine à franceinfo

Comment ces 830 millions d'euros ont-ils été dépensés ?

Alors, il n'a pas encore été intégralement dépensé aujourd'hui. Heureusement d'ailleurs. Il y a d'abord eu un peu plus de 150 millions d'euros utilisés pour les chantiers de sécurisation qui se sont terminés l'été dernier, pour permettre à la cathédrale de tenir. Tous les dons des particuliers ont été affectés à cette première phase. Nous sommes maintenant au démarrage de la phase de restauration qui est beaucoup plus lourde. Elle demarrera dès l'achevement des appels d'offres auprès des entreprises. Les estimations de l'établissement public chargé de la maîtrise d'ouvrage nous laissent penser que les sommes collectées seront largement suffisantes. L'Etat n'aura pas à investir de l'argent et, s'il y a des reliquats, nous négocierons avec les grands donateurs sur l'usage qu'ils voudraient en faire. Chacun aura à coeur que cette cathédrale soit plus belle qu'elle ne l'était avant l'incendie. Le parvis necessitera peut-être par exemple des investissements supplémentaires.