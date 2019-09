Notre-Dame de Paris : le sentiment des parents d'élèves dans les écoles dépolluées proches de la cathédrale

C'est un petit pincement au coeur supplémentaire pour ces parents d'élèves dans cette école à proximité de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Le risque de pollution au plomb est a priori écarté alors les parents ont choisi de faire confiance. "Ils ont fait le nécessaire, ils ont nettoyé avant la rentrée", se rassure un papa. "On s'est tenus informés les parents délégués, et on va sans doute demander plus d'explications", ajoute une mère d'élève. En avril dernier, l'incendie a fait fondre plusieurs centaines de tonnes de plomb présentes dans la charpente de Notre-Dame de Paris.

Des taux de plomb conformes aux normes de sécurité

Alors dans le secteur cet été, les cours de ces écoles ont dû être nettoyées et certaines même entièrement refaites. "On a suivi scrupuleusement ce que nous demandaient les autorités sanitaires", assure Bérénice Delpal, directrice des affaires sociales à la Ville de Paris. Aujourd'hui dans ces écoles publiques, les analyses révèlent des taux de plomb conformes aux normes de sécurité, mais ce militant écologiste n'y croit pas et s'inquiète pour cette rentrée. "La rentrée a lieu bien qu'il y est 25 000 microgrammes par mètre carré de poussières de plomb dans la cour d'entrée et elle a simplement été recouverte d'un film plastique et de résine", déplore Jacky Bonnemains, porte-parole de l'association Robin des bois. Les analyses restent médiocres dans cinq écoles privées autour de la cathédrale. Fermées pour la rentrée, elles attendent le résultat de nouveaux prélèvements pour savoir si elles pourront ouvrir aux écoles avant la fin de la semaine.





Le JT

Les autres sujets du JT