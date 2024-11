Notre-Dame de Paris : la cathédrale va rouvrir ses portes le 8 décembre

Après cinq ans de travaux, la cathédrale sera enfin accessible au public le 8 décembre prochain. Concrètement, comment pourra-t-on y accéder ?

Dans 26 jours, les portes de Notre-Dame rouvriront à tous et gratuitement. L'Église écarte la proposition de la ministre de la Culture de faire payer l'entrée. Dès le 8 décembre, la file d'attente des visiteurs renaîtra devant l'édifice. 3 000 personnes pourront entrer en même temps, grâce à un système de réservation obligatoire mis en place dès l'ouverture. Les fidèles qui viennent se recueillir ou assister à la messe n'auront pas de réservation mais une file d'attente dédiée.

Un retour progressif à la normale

L'Église annonce trois étapes : fin novembre, le lancement de l'application dédiée aux réservations ; en février, l'accueil des premiers groupes de pèlerins, 36 000 ont déjà réservé ; et en juin, le retour des visites guidées culturelles pour les groupes. Le diocèse de Paris s'attend à des visites plus longues et plus nombreuses. Avant l'incendie, elles duraient 20 minutes en moyenne. Leur durée pourrait tripler pour admirer la splendeur retrouvée de la cathédrale.

