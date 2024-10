Notre-Dame de Paris : l'entrée à la cathédrale pourrait devenir payante

C. Sinz, C. Barbier, M. Birden, S. Ripaud

La ministre de la Culture, Rachida Dati, propose de rendre l'entrée à la cathédrale Notre-Dame de Paris payante. Selon elle, cela pourrait rapporter 75 millions d'euros par an.

La cathédrale Notre-Dame, toujours en travaux, s'apprête à rouvrir ses portes et son entrée pourrait devenir payante. La ministre de la Culture propose de payer cinq euros pour visiter l'édifice religieux. Cette proposition divise touristes et fidèles. Avant l'incendie, près de 15 millions de touristes visitaient Notre-Dame. Les faire payer rapporterait 75 millions d'euros par an selon la ministre, ce qui pourrait permettre de sauver et d'entretenir le patrimoine religieux français, qui se dégrade.

Les responsables religieux s'opposent à cette idée

Mais certains avancent d'autres options. "On pourrait augmenter la taxe de séjour d'un euro par nuitée. Une taxe de séjour déjà très basse par rapport à l'étranger et qui irait directement pour le patrimoine", propose Didier Rykner, historien de l'art, "tribunedelart.com". La loi de séparation de l'Église et de l'État garantit un accès au culte gratuit et ouvert à tous. Les responsables religieux s'opposent à l'idée de faire payer.

