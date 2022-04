Notre-Dame de Paris : en attendant la réouverture, une visite virtuelle et immersive

P.-Y. Salique, M. Felix, C. Brunet A. Delcourt, S. Auvray, A. Brodin

À côté de la cathédrale Notre-Dame de Paris, au collège des bernardins, les visiteurs brandissent des tablettes en l'air. Sur celles-ci, l'histoire de l'île de la Cité à travers neuf siècles. L'histoire de la cathédrale est présentée : des fondations au XIIᵉ siècle à la construction du chœur, jusqu'au couronnement de Napoléon. Les scènes sont représentées sur les tablettes. "On peut voir des recoins qu'on ne verrait pas en vrai si on était à la cathédrale", note un jeune.

Une visite immersive et un voyage dans le temps

"On s'immerge vraiment dans le monde, on est au Moyen-Âge, on est happé", ajoute une femme. L'exposition virtuelle permet de découvrir une scène à 360°, mais aussi de voyager dans le temps. Pour Bruno de sa Moreira, cofondateur d'Histovery, la découverte de la construction au Moyen-Âge peut aider les visiteurs à comprendre les travaux actuellement effectués sur la cathédrale. Cette visite interactive permet de faire un tour d'horizon virtuel, avant la réouverture de Notre-Dame, en 2024.