Notre-Dame de Paris : dernières retouches aux tenues des prêtres avant la réouverture

Notre-Dame s'apprête à rouvrir ses portes, les 7 et 8 décembre. Tout doit être parfait pour les célébrations, jusqu’aux tenues pour les cérémonies, dessinées par Jean-Charles de Castelbajac. Reportage en Normandie auprès d’une entreprise chargée de livrer des étoles.

L’atelier Arte-Houssard de Poilley (Manche), spécialisé dans l’habit sacré, est unique en France. Ici, cinq couturières fabriquent soutanes, aubes et chasubles. Ces temps-ci, les machines tournent à plein régime. Dans deux jours, elles habilleront la procession inaugurale de Notre-Dame de Paris. "Nous avons fait 160 étoles diaconales, et 102 étoles pour les chanoines", confie Brigitte Hamon, la directrice de l’atelier.

La reconnaissance d’un savoir-faire

Les dessins sont signés du créateur Jean-Charles de Castelbajac. Il a choisi un tissu blanc cassé, avec une croix d’or et des éclats et bordures multicolores. Le prix et la composition des tissus sont secrets. Chaque pièce est décorée, cousue et repassée. Pour les ouvriers, dont certaines travaillent ici depuis 35 ans, la commande est la reconnaissance d’un savoir-faire. "C’est un éclat de lumière que je garderai toute ma vie", assure même l’une d’elles, Véronique Mignon. Les étoles constitueront la nouvelle collection du diocèse de Paris.

