Notre-Dame de Paris bénéficiera de tapisseries contemporaines

Sept tapisseries conçues par les artistes contemporains espagnol Miquel Barceló et britannique Michael Armitage pour des chapelles de Notre-Dame de Paris vont être réalisées par les manufactures françaises spécialisées, a-t-on appris vendredi 15 novembre 2024 auprès du Mobilier national. Les deux artistes ont été sélectionnés "par un comité de personnes qualifiées", précise Hervé Lemoine, président du Mobilier national, héritier du garde-meuble royal.

Le tissage à la main de ces tapisseries sera réalisé par les manufactures des Gobelins, de Beauvais et un atelier privé d'Aubusson, centres historiques de cet art en France, très présent dans les cathédrales et à Notre-Dame jusqu'au XVIIIe siècle. Il prendra "cinq ou six ans", a-t-il précisé.

En attendant, Notre-Dame bénéficiera pour sa réouverture les 7 et 8 décembre d'un "prêt exceptionnel" de tapisseries de grands peintres du XXe siècle : Henri Matisse, Georges Braque, Zao Wou-ki, Pierre Buraglio, Mario Prassinos et Jean Bazaine, a ajouté M. Lemoine.

Qui sont les artistes Miquel Barceló et Michael Armitage ?

Après l'incendie qui a ravagé la cathédrale en 2019, "nous avons fait la proposition d'un nouveau cycle de tapisseries contemporaines pour les chapelles latérales nord consacrées à l'évocation de l'Ancien Testament et elle a été acceptée", s'est-il réjoui.

Miquel Barceló, né en 1957, est un artiste multidisciplinaire à la fois abstrait et conceptuel qui explore la décomposition, la lumière et des matières inédites comme la cendre volcanique ou les sédiments. Il est notamment exposé au Centre Pompidou et au Louvre.

Michael Armitage, né en 1984 à Nairobi (Kenya), est connu pour ses œuvres qui abordent les thématiques de l'identité et de la société contemporaine africaine. Profondément influencé par les réalités de l'Afrique de l'Est, il mêle les motifs et textures traditionnels kényans à des compositions contemporaines. Il expose dans les grandes institutions d'art contemporain à travers le monde, entre autres au MoMA de New York.

Le Mobilier national a notamment pour mission de perpétuer le savoir-faire des manufactures publiques françaises des arts décoratifs à travers la création contemporaine pour le compte des collections nationales et l'aménagement des lieux officiels de la République. Dans ce projet, il est associé à l'archevêché de Paris, le recteur-archiprêtre de Notre-Dame et l'association Revoir Notre-Dame de Paris.