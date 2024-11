La Monnaie de Paris frappe de nouvelles pièces pour la réouverture de Notre-Dame de Paris

L'institution a dédié une collection de différentes pièces en or et en argent à la cathédrale.

La Monnaie de Paris a présenté mardi 19 novembre ses nouvelles pièces créées pour la réouverture de la cathédrale Notre-Dame à Paris, avec la volonté d'instaurer un "dialogue" entre la numismatique et le patrimoine.

"Il fallait dédier notre collection à Notre-Dame", a expliqué Marc Schwartz, PDG de l'institution, lors d'une conférence de presse, à moins de trois semaines de la réouverture du chef-d'oeuvre de l'art gothique, ravagé le 15 avril 2019 par un incendie qui a entraîné plus de cinq années de travaux de rénovation.

En argent ou en or, ces pièces veulent rendre hommage au savoir-faire mobilisé en vue de cette réouverture, prévue les 7 et 8 décembre, et sont le fruit de deux ans de travail.

En or pur, cette pièce de la Monnaie de Paris représente la cathédrale Notre-Dame vue de face, surmontée d'une rosace. (MOHAMMED BADRA / EPA / MAXPPP)

La pièce la plus précieuse, constituée d'un kilogramme d'or pur, représente la cathédrale vue de face, surmontée d'une rosace. D'une valeur faciale de 5 000 euros, elle est disponible en 24 exemplaires, en référence à 2024, avec un prix de vente fixé à 155 000 euros.

La monnaie de 10 euros (valeur faciale) argent, vendue au prix de 105 euros, et celle de 200 euros (valeur faciale) en or, vendue au prix de 3 450 euros, sont en forme d'une baie en ogive évoquant les vitraux de la cathédrale.

"À travers cette collection, nous avons cherché à capturer la magnificence du monument et à rendre hommage à la richesse des savoir-faire artisanaux qui ont contribué tant à son édification que sa renaissance. (...) C'est un véritable dialogue qui s'installe entre le conservatoire numismatique et le conservatoire patrimonial. Chaque institution apporte son histoire, ses métiers et ses gestes ancestraux perpétrés à travers les siècles", écrit l'institution sur son site internet.