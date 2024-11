La moitié des Français prévoit de visiter la cathédrale Notre-Dame de Paris après sa réouverture

Près de la moitié des Français (47%) prévoit de visiter la cathédrale Notre-Dame de Paris après sa réouverture, prévue dans deux semaines, selon une étude* Verian réalisée pour La Croix, en partenariat avec franceinfo et publiée dimanche 24 novembre. Le célèbre édifice parisien avait été ravagé par un violent incendie le 15 avril 2019. Cinq ans plus tard, la cathédrale restaurée doit rouvrir ses portes au public le 8 décembre. Une réouverture attendue avec impatience pour certains Français, puisque 6% des sondés assurent qu'ils prévoient de visiter la cathédrale "très rapidement".

Cette réouverture suscite de la fierté pour un peu moins de la moitié des sondés (43%), mais davantage chez les catholiques pratiquants (65%). Reste que près d'un tiers des Français (29%) ressentent un sentiment d'indifférence à l'égard de ce chantier. Selon cette étude, "la principale attente des Français concernant la réouverture de la cathédrale est la préservation rigoureuse du patrimoine historique" pour 51% des Français et pour 63% des catholiques pratiquants. Ils sont 42% des catholiques pratiquants qui espèrent retrouver une cathédrale plus belle qu'auparavant quand 34% des croyants d'autres religions et 23% des Français souhaitent pour leur part une meilleure accessibilité pour les visiteurs.

Un symbole de l'unité et du savoir-faire français

Pour les deux tiers des sondés (65%), la réalisation des travaux de Notre-Dame en cinq ans est une démonstration du savoir-faire de l'artisanat français. La moitié (52%) estime que cela démontre une prouesse architecturale. Les catholiques pratiquants considèrent que ce chantier est un symbole de la capacité de la France à s'unir (51% contre 35% en moyenne) et une preuve d'une coopération réussie entre l'Église et l'État (42% contre 20% en moyenne).

L'étude insiste sur le sentiment d'attachement des Français à l'égard de Notre-Dame (53% en moyenne, 81% des catholiques pratiquants). Pour un Français sur deux, la cathédrale reste ainsi un symbole du patrimoine français (50%), un morceau d'histoire (49%) et un patrimoine universel (44%). Sa dimension religieuse est cela dit moins citée : 29% des Français (53% des catholiques pratiquants) évoquent Notre-Dame d'abord comme lieu de culte catholique, tandis que 16% des Français et 33% des catholiques pratiquants y voient avant tout un espace de spiritualité ouvert à tous.

*Méthodologie : Cette étude quantitative nommée "Les Français et Notre-Dame" a été menée par le groupe d'études Verian pour La Croix, en partenariat avec franceinfo. Elle a été réalisée en ligne du 29 septembre au 1er octobre 2024 auprès d'un échantillon de 1 000 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. "Pour assurer la représentativité, des quotas ont été appliqués sur les variables de sexe, âge, CSP de la personne de référence, stratification par région et catégorie d'agglomération".