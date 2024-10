La ministre de la Culture, Rachida Dati, suggère de faire payer l'entrée à Notre-Dame aux touristes

La ministre de la Culture, Rachida Dati, propose de faire payer aux touristes l'entrée dans la cathédrale Notre-Dame de Paris, afin de financer "un grand plan de sauvegarde du patrimoine religieux" en France, dans un entretien au Figaro mercredi 23 octobre. "Partout en Europe, l'accès aux édifices religieux les plus remarquables est payant", souligne la ministre, qui a "proposé à l'archevêque de Paris une idée simple : mettre en place un tarif symbolique pour toutes les visites touristiques de Notre-Dame et consacrer totalement cet argent à un grand plan de sauvegarde du patrimoine religieux". "Avec 5 euros seulement par visiteur, on récolterait 75 millions d'euros par an. Ainsi, Notre-Dame de Paris sauverait toutes les églises de Paris et de France. Ce serait un magnifique symbole", appuie-t-elle.

La cathédrale doit rouvrir le 7 décembre, après cinq ans d'une reconstruction colossale à la suite de l'incendie qui l'a ravagée en 2019. "Notre-Dame a réveillé notre attention pour le patrimoine religieux, qui appartient à tous les Français, quelle que soit leur confession", et qui se dégrade, selon elle. Dans cette interview, la ministre se prononce également pour moduler la tarification de monuments ou musées nationaux, à partir de 2026. "Est-il par exemple normal qu'un visiteur français paie son entrée au Louvre le même prix qu'un visiteur brésilien ou chinois ?", demande-t-elle. Rachida Dati "souhaite que les visiteurs hors UE paient davantage leur billet d'entrée et que ce supplément aille financer la rénovation du patrimoine national".