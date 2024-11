(QUENTIN DE GROEVE / HANS LUCAS via AFP)

La ministre de la Culture avait proposé de rendre l'entrée payante. "Il n'en est plus du tout question" selon le secrétaire général de la cathédrale.

La cathédrale Notre-Dame de Paris restera gratuite pour les visiteurs, rapporte la journaliste de franceinfo qui a assisté à la conférence de presse du diocèse mercredi 13 novembre. Ce dernier a présenté les modalités de réouverture de la cathédrale les 7 et 8 décembre prochain. L'entrée restera gratuite, a insisté l'archevêque de Paris, Laurent Ulrich, enterrant la proposition de la ministre de la Culture, Rachida Dati, de faire payer cinq euros l'entrée.

: à lire aussi Cinq questions sur l'entrée payante à Notre-Dame de Paris proposée par Rachida Dati

"Il n'en est plus du tout question", a ajouté Olivier Josse, secrétaire général de la cathédrale, mercredi sur franceinfo. "L'idée est d'offrir la possibilité à tous ceux qui le souhaitent de redécouvrir Notre-Dame de Paris, la beauté et la restauration exceptionnelle de cet édifice", a-t-il poursuivi. Le fait que ce soit "gratuit" est, dit-il, "un signe très important pour tous". Toutefois, les réservations sont recommandées via une application dédiée, ou alors "il faudra être très patient" si l'on vient sans avoir réservé son entrée.

Des célébrations prévues toute l'année 2025

Interrogé sur le caractère temporaire ou non de cette décision, Olivier Josse estime que "si discussion il doit y avoir, il faut que cette discussion puisse se dérouler entre les responsables du diocèse de Paris et de l'État et qu'elle puisse avoir lieu dans les semaines qui suivront la réouverture" de la cathédrale.

Des célébrations sont prévues "tout au long du mois et tout au long de l'année 2025", précise-t-il, avec une "saison musicale de réouverture" et des "artistes internationaux de premier plan" comme le violoncelliste Yo-yo Ma et une création du compositeur français Thierry Escaich. Des concerts seront prévus tous les mardis soir à la cathédrale Notre-Dame de Paris pour "redécouvrir les lieux en musique".