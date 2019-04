L'incendie à Notre-Dame de Paris en Une du monde

"L'histoire en flammes", c'est la Une du principal quotidien israélien, avec en double page intérieure une impressionnante photo de l'incendie de la cathédrale Notre-Dame et le titre "Paris en pleurs". Une émotion vive partagée un peu partout dans la région comme le montrent les Unes de la presse égyptienne et turque ou encore la première page du quotidien libanais francophone L'Orient le Jour qui affiche une photo du brasier surmonté du titre "Plus forte que le feu".

1,2 million de Chinois à Paris l'an dernier

En Allemagne les journaux parlent d'un "enfer de flammes", écrit Bild. La cathédrale la plus connue au monde a brûlé avec "des trésors historiques peut-être anéantis à jamais". Beaucoup de leaders politiques se sont exprimés en français pour témoigner leur tristesse. "Paris pleure sa demoiselle bien aimée", titre de son côté le journal britannique The Daily Telegraph. À la Une du quotidien du soir de Pékin, le journal le plus lu de la capitale, une photo de la cathédrale en flammes avec le titre : "Cet incendie soudain qui a surpris tout le monde". Les Chinois étaient 1,2 million à Paris l'an dernier.