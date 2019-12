"L'important, c'est de célébrer" : À Paris, des milliers de fidèles se rassemblent pour la messe de minuit sous un chapiteau de cirque

La messe de minuit s'est déroulée sous le chapiteau du cirque Alexis Gruss à Paris pour la première fois, après l'incendie de Notre-Dame.

De Notre-Dame au chapiteau du cirque. Pour la première fois, l'archevêque de Paris a célébré la messe de minuit sur la piste de la compagnie Alexis Gruss dans le 16e arrondissement de Paris. Cette année, la messe ne peut pas se tenir à Notre-Dame de Paris, victime d'un incendie en avril dernier. Près de 2 500 fidèles se sont rassemblés pour cet évènement spécial.

"C'est complètement insolite"

Avant la veillée et la traditionnelle messe de Noël, un spectacle de cirque a eu lieu sous le chapiteau. Ensuite, une cinquantaine de choristes de la Maîtrise Notre-Dame de Paris ont accompagné la cérémonie présidée par l'archevêque de Paris. Selon monseigneur Aupetit, il s'agit d'une messe originale puisqu'elle n'est pas célébrée à Notre-Dame pour la première fois depuis 1803. "L'enfant Dieu est né dans une crèche, c'est complètement insolite. Donc, tant qu'à être insolite, autant continuer jusqu'au bout", dit-il.

Selon l'archevêque, "l'important, c'est de célébrer la messe et de célébrer l'eucharistie. Alors, c'est sûr, la cathédrale, c'est prestigieux, c'est magnifique, c'est splendide. C'est notre lieu mais l'important, c'est de célébrer et puisque j'ai l'occasion de le faire ici, je suis heureux de le faire".

Des fidèles debout faute de places

Le chapiteau est plein à craquer. Près de 2 500 personnes se sont données rendez-vous. Certains ont même dû rester debout pendant la prière au centre de la piste. "Une messe sous un chapiteau, c'est une grande première, dit Nathalie venue en famille. En 1999, le chapiteau avait été détruit par la tempête et il avait été reconstruit. C'est tout un symbole, en fait, de se dire que c'est une cathédrale éphémère et en souvenir de Notre-Dame", poursuit-elle.

Le mari de Nathalie apprécie lui aussi le caractère inédit de cette messe de Noël. "Il y a une symbolique assez forte avec les forains qui invitent en plus. C'est quand même assez touchant et il y a beaucoup de bénévoles. C'est assez incroyable", conclut-il. La célébration a débuté plus tard que prévu avec plus d'une heure trente d'attente. Mais tous ont patienté en famille pour assister à ce réveillon de Noël exceptionnel.