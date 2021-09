Incendie de Notre-Dame : les travaux de sécurisation de la cathédrale sont achevés

Le plus dur semble passé. La phase de sécurisation et de consolidation de la cathédrale Notre-Dame de Paris, ravagée il y a plus de deux ans par un incendie, a pris fin, laissant la place à la phase de restauration, a annoncé samedi 18 septembre l'Etablissement public chargé de sa conservation.

"Les travaux de sécurisation et de consolidation de la cathédrale Notre-Dame de Paris, débutés dès le 16 avril 2019 (au lendemain de l'incendie), ont été menés à bonne fin conformément au calendrier fixé", annonce-t-il dans un communiqué.

Les travaux de restauration débuteront cet hiver

"La cathédrale est désormais entièrement sécurisée" après cette phase qui a compris notamment le démontage de l'échafaudage qui était en place lors de l'incendie, "la dépose du grand orgue, des chantiers-tests de nettoyage dans deux chapelles, la pose de cintres en bois sous les arcs-boutants ou encore le déblaiement et le tri des vestiges et la sécurisation de la croisée du transept", précise-t-il.

Parallèlement, "la phase de restauration a été préparée activement et est désormais résolument engagée afin de lancer dès cet hiver les premiers travaux de restauration", selon le communiqué.